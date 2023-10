Será este viernes. Están imputados el ex juez federal Pedro Duarte y el ex fiscal Víctor Ortiz por haber formado parte del plan sistemático de desapariciones en la región.

El ex juez federal de Neuquén durante la última dictadura cívico militar, Pedro Laurentino Duarte, y el ex fiscal del mismo fuero, Víctor Ortiz, serán juzgados a partir de este viernes por delitos de lesa humanidad a raíz de diversas actuaciones entre 1976 y 1983, denunciadas por sobrevivientes y familiares de detenidos desaparecidos de la región. El juicio que comenzará a las 9 en el Tribunal Oral Federal 1 de Neuquén (Avenida Argentina 1637) es considerado histórico porque por primera vez en la provincia se juzgará la actuación de dos ex magistrados en ese período oscuro de la historia argentina.