Se trata del ex juez federal Pedro Laurentino Duarte, el ex fiscal federal Víctor Marcelo Ortíz y la ex defensora María Ester Borghelli acusados de delitos de lesa humanidad cuando cumplían sus funciones entres los años 1976 y 1984.

La investigación comenzó en el año 2012 con los primeros requerimientos impulsados por la Fiscalía Federal de Neuquén a fin de que se profundizara la investigación del accionar de los entonces funcionarios judiciales, quienes fueron indagados por el Juez Federal a partir del año 2015, luego de reiterados pedidos presentados por la actual Unidad Fiscal de DDHH neuquina, a cargo de Miguel Palazzani.

En 2012 la Secretaría de DDHH de la Nacion delegacion Neuquén ya había requerido ante la Justicia Federal la nomina de magistrados y funcionarios federales que trabajaron entre 1976 y 1983 con el objetivo de investigar el rol de la Justicia durante la dictadura militar.

Los hechos objeto del pronunciamiento se vinculan directamente con secuestros, privaciones ilegítimas de la libertad, imposición de tormentos físicos y psicológicos, el alojamiento de los detenidos en condiciones inhumanas y, en algunos casos, con la desaparición forzada de personas y su presunta eliminación física, seguida de la ausencia de información para sus familiares acerca de la localización de sus cuerpos, todo ello en el marco del terrorismo de Estado.

En 2014 el fiscal federal Adrian Garcia Lois, de la Unidad de Asistencia para causas por violaciones a los DDHH de Neuquén habia solicitado al juez federal Gustavo Villanueva que 9 jueces y fiscales de Neuquen y Rio Negro sean indagados por prestar su colaboración durante la dictadura.

Los aportes reprochados consisten en el incumplimiento de sus deberes como funcionarios judiciales, quienes a sabiendas del contexto en el que ocurrían los hechos, asignaban a las presentaciones de Hábeas Corpus y denuncias de los familiares de las víctimas de secuestros y detenciones ilegales un trámite meramente formal a los expedientes, omitiendo promover las investigaciones y archivando expedientes sobre la base de información falsa. En total, según la acusación fueron 21 víctimas y familiares damnificados.

Estos son los primeros miembros de la justicia neuquina procesados por los hechos ocurridos durante la última dictadura militar.

Entre las evidencias consideradas por el juez federal Gustavo Villanueva para dictar los procesamientos, surge que los tres funcionarios de la Justicia Federal habrían sido promovidos como magistrados por el General José Luis Sexton, quien se desempeñó durante casi la totalidad del período dictatorial como Comandante de la VI Brigada de Infantería de Montaña de Neuquén, que fue precisamente la sede del comando del Subzona 52 con intervención en la totalidad de la provincia de Neuquén y parte de Río Negro.

También valoró la existencia de prueba documental y testimonial que indicarían que estos funcionarios visitaban el Comando de Brigada.

LEÉ MÁS

Difunden cartas de De Nevares a padres de una desaparecida