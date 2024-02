Neuquén: la crisis económica no impactó en los institutos terciarios

La crisis económica que atraviesa el país, con inflación alta, salarios en baja y una constante alza de precios, parece no haber condicionado a quienes decidieron iniciar este año una carrera de nivel terciario. Según lo manifestado a LMNeuquén por autoridades de instituciones privadas de educación terciaria de la ciudad, las inscripciones de nuevos estudiantes a las carreras que ofrecen se mantuvieron en los mismos niveles del año pasado e incluso en algunas asignaturas se incrementó .

Gustavo Cabrera, director de Educación Superior en el IFES , señaló que aumentó la inscripción de nuevos alumnos en las carreras de modalidad presencial como así también las que se dictan a distancia. “En principio podríamos decir que la crisis económica que atraviesa el país no repercutió en aquellas personas que quieren estudiar ”, expresó Cabrera. Señaló que atentos al actual contexto económico pusieron en marcha un programa de promociones destinado a los estudiantes como así el otorgamiento de más becas. Los valores de la cuota en IFES va de $40.000 a $60.000 pesos según la modalidad de estudio.

Por otra parte, Cabrera resaltó que a partir de este año, la institución decidió incorporar un módulo de Inteligencia Artificial en todas las carreras. "Hoy el IFES es uno de los cinco institutos terciarios del país que dicta Inteligencia Artificial. Es un orgullo para nosotros porque la ciencia está creciendo. Tenemos la carrera Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial destinada a aquellas personas que quieren dedicarse a programar", describió.

A una semana del comienzo de clases, en el ingreso al Instituto Terciario Séneca se podía observar gran cantidad de jóvenes consultando sobre las carreras que ofrece esta institución educativa, ubicada en Independencia 744. “En general, las inscripciones se mantuvieron en los mismos niveles del año pasado pero hemos notado un fuerte incremento en las tecnicaturas en Hidrocarburos, Criminalística y en Seguridad e Higiene Laboral”, explicó Norma Nakandakare, Directora Académica de Séneca que ofrece más de veinte carreras de las áreas social, administrativa, técnica, de salud y formación docente.

Por su parte, Guadalupe Benzadón, Coordinadora Académico Administrativa de Séneca, analizó que la situación económica “no provocó un alejamiento por parte de los jóvenes de la posibilidad de estudiar y esto me parece que tiene que ver con que les ofrecemos una cuota accesible, lo que les permite poder proyectar en forma concreta una carrera”.

Benzadón sostuvo que estudiar en otra provincia o en Buenos Aires conlleva una serie de gastos –entre alquiler de una vivienda, comida y pasajes de colectivo, entre otros- que en la actualidad las familias no pueden afrontar. “Antes los jóvenes que terminaban el secundario no pensaban quedarse en la zona para estudiar, ahora me parece que eso ha cambiado y por eso empiezan a buscar alternativas de carreras en la zona”, explicó. El valor de la cuota en Séneca promedia los 30 mil pesos. Comentó que la mayoría de los estudiantes que ingresan terminaron recientemente la educación media.

Para las integrantes del departamento Académico de Séneca, el aumento de actividades de prestación de servicios y la consecuente falta de profesionales especializados en áreas clave de la economía regional, exige una rápida respuesta del sector educativo. "Nuestro método de formación analiza las condiciones y consecuencias de la profesionalización, así como las actitudes personales necesarias para insertarse en procesos laborales cada vez más exigentes. Séneca es experiencia, metodología y conocimientos en educación superior", precisaron.

inscriptos terciarios ifes1.jpg En estos días los nuevos ingresantes asisten a los cursos introductorios de las tecnicaturas.

Crece el estudio a distancia

“Hay más confianza en la gente de estudiar en la modalidad a distancia”, afirmó Gustavo Cabrera, director de Educación Superior en el IFES. Señaló que el porcentaje de inscriptos en la modalidad a distancia va creciendo año tras año. “Hace cuatro años atrás, la virtualidad representaba un 5 por ciento de la matrícula, y hoy está entre un 35 y 38 por ciento. Es un crecimiento muy importante dentro de lo que es la matrícula anual de ingresantes”, describió Cabrera.

En IFES son doce las carreras que componen la oferta educativa en la modalidad a distancia.