Neuquén sale a buscar turista por turista, de cara a una temporada desafiante

El informe de Estadísticas de turismo internacional (ETI), correspondiente a noviembre reveló que durante ese mes ingresaron a Argentina 855.000 visitantes no residentes por todas las vías de acceso al país, de los cuales 505.100 fueron turistas y 349.900 fueron excursionistas, lo que representa un descenso del 29,2% . Simultáneamente, la salida de argentinos de viajes alcanzó la cifra de 1.168.100 viajeros, de los cuales 662.300 miles fueron turistas y 505.800 excursionistas, lo que refleja un crecimiento del 64% .

En esa línea, durante la semana que acaba de terminar, el ministro de Turismo de Neuquén, Gustavo Fernández Capiet , señaló : “sabemos que vamos a tener una temporada complicada porque el tipo de cambio no nos favorece , lo que hace que muchos extranjeros no vengan y que los argentinos se vayan al exterior”.

El gobierno de Neuquén apuesta a generar las condiciones para favorecer el turismo de cercanías, que no gastará tantos recursos como los extranjeros, pero que podrían morigerar el impacto de una temporada floja en cuanto al ingreso de divisas. En forma paralela, lanzó una serie de beneficios, como el PreViaje, versión local para residentes neuquinos.

image.png

La gestión de la otra parte de la coyuntura recaerá totalmente en la actividad privada. Los operadores y prestadores turísticos tendrán que salir a pelear visitante por visitante, seduciéndolos, no solamente con las bellezas naturales que son ampliamente difundidas, sino con condiciones favorables para que vacacionen en Neuquén. El esfuerzo no será sencillo, pero no hay otras opciones más que afinar la flexibilidad.

En este contexto, la Asociación Hotelera Gastronómica de San Martín de los Andes (AHGSMA), y la Asociación de Agencias de Viajes local (AAVyTSMA), organizaron la semana pasada la Jornada de Concientización y Capacitación “Todos somos Embajadores Turísticos de SMA”, destinada a la comunidad en general, con énfasis en aquellos residentes vinculados con la atención al turista, como hoteleros, gastronómicos, taxistas, choferes, informantes turísticos etc.

image.png

La iniciativa busca diferenciar a ese destino de otros que directamente le plantean cierta competencia, como Bariloche, en donde también reina la preocupación con vistas a las pocas reservas confirmadas para el verano.

En esta temporada también debutará la “Policía Turística ”, con efectivos de la fuerza de seguridad provincial que fueron entrenados para mostrar un rostro más amable a los visitantes.

Es evidente que la competencia, en estos tiempos de desventajas cambiarias y competitivas, este tipo de acciones pueden marcar la diferencia. Después de todo, el buen turismo no puede prescindir de la calidad humana y de la hospitalidad en las cuales Neuquén también tiene un significativo potencial, gracias a sus habitantes.