Neuquén: se acerca el FAN y ya se conoce la selección de obras que participarán

Al respecto, María Pasqualini, secretaria jefa de Gabinete de la Municipalidad, dijo que el FAN se consolidará este año dentro de la agenda artística y cultural que la ciudad ofrece, un atractivo ineludible para vecinos, vecinas y visitantes.

Qué se espera del FAN

“Neuquén está desarrollando un perfil turístico y cultural a partir de decisiones políticas clave, que generan espacios de encuentro y promoción de la producción artística local, al tiempo que fomentan la construcción de identidad regional y dinamizan la economía”.

Refiriéndose a la naturaleza misma del Festival, Pasqualini destacó que “el FAN apuesta a que la creación audiovisual muestre la ciudad, su belleza y servicios, y la posicione como un destino atractivo y un posible set de filmación”.

Maria Pasqualini

Dentro de la competencia se destaca la fuerte participación patagónica en la sección de largometraje documental con tres títulos de los cinco escogidos: Procopiuk, Control Remoto y Suerte Josefa.

Procopiuk nos sumerge en el mundo de un referente insoslayable del cine patagónico, un artista comprometido con la comunidad mapuche y campesina. Por otro lado, Control Remoto es el santo grial que conecta a todo un pueblo, en tono de comedia aquí un variopinto de personajes se une para acordar qué canal sintonizar.

Suerte Josefa acompaña a su protagonista nonagenaria en una aventura emocionante por España en busca de la tumba de su padre. Mientras que Partió De Mí Un Barco Llevándome, reconstruye la memoria de las esclavas sexuales de la guerra coreana-japonesa desde la mirada presente de una joven actriz de la colectividad coreana del barrio de Flores en Buenos Aires. Imprenteros es la versión fílmica de un biodrama teatral sobre la historia de un padre y el oficio de imprentero.

En tanto, la sección de largometrajes de ficción reúne voces autorales originales desde los géneros más disímiles. Vera y El Placer De Los Otros es un coming of age sensual y atrevido en el que una colegiala usa los departamentos vacíos de la inmobiliaria de la madre para ya-verán-uds-para-qué. Alemania recupera la inocencia de su protagonista adolescente, mientras lidia con conflictos familiares abordando asuntos poco explorados en el cine como la salud mental. Ciudad Oculta es la gema que brilla en la profundidad de un barrio humilde. Corresponsal es un thriller que nos regresa a los años oscuros de la dictadura de la mano de un periodista solitario que trabaja para los servicios de inteligencia. El Escuerzo es el género fantástico ambientado en las sierras cordobesas de 1866 cuando un joven gaucho emprende la huida de la maldición del sapo escuerzo.

Tanto más puede contarse de la selección de cortometrajes, animaciones, videoclips y videominutos. Una muestra concreta del enorme talento, pasión y capacidad de trabajo de la comunidad audiovisual de nuestro país y región.

fan neuquen.jpg

A continuación, la lista completa de todas las obras con los nombres de sus realizadores y clasificadas en cada sección.

LARGOMETRAJE FICCIÓN

Vera y El Placer De Los Otros, de Federico Actis y Romina Tamburello; Alemania, de María Zanetti; Ciudad Oculta, de Francisco Bouzas; Corresponsal, de Emiliano Serra; El Escuerzo, de Augusto Sinay.

LARGOMETRAJE DOCUMENTAL

Partió De Mí Un Barco Llevándome, de Cecila Kang; Procopiuk, de Diego Lumerman; Control Remoto, de Néstor Ruggeri y Luis Correa; Imprenteros, de Lorena Vega, Gonzalo Javier Zapico; Suerte Josefa, de Javier Témoli.

CORTOMETRAJE PATAGÓNICO

Yena, de Ana Estrabou; Camino De Regreso, de Violeta Arzamendia; Rosas Aburridas, de Inés Urdinez; Apnea, de Francisco Manzano; Kobryn, de Ramiro Ontiveros; El Mal Menor, de Marcos Montes de Oca; Refugio Nómade, Galia Guerrero; Adiós Neuquén, de Camila Esteban Debener; Los Peores, de Joaquin Soto; Desierto, de Francisco Provedo.

CORTOMETRAJE FEDERAL

La Gauchada, de Gastón Calivari y Juan Follonier; Orden y Procedencia, de Estrella Herrera y Celeste Rojas Mugica; La Quena, Ayelén Betsabé Cabreras Guevara; Cruzar Un Puente, de Joaquín Lucesoli; La Otra Hermana, de Abril Dores y Malena Martins Yanz; 14 Poemas, de Maxine Swann; Cuando Todo Arde, de Maria Belen Poncio.

ANIMACIONES BREVES

Explosión, de Gustavo Isaias Guilbert; Fito, de Carlos Farina; Valles Subconscientes, de Ramiro Iturrioz; FIA, de Luciana Martinez; Ritual, Inés Labarrére Ventroni; Avel, de Daniel Marin; ICON, de Juan Cruz Isla; La Bolsita de Agua Caliente, de Yuliana Brutti; Bar La Matanza, de Belen Tagliabue; Dilemas, de Nicolás Sanchez y Estanislao Cortada.

VIDEOCLIP PATAGÓNICO

Nada más, Claudina Eckerdt; Habitación Corazón, de Marina Hernalz; Certeza, de Camila Esteban Debener; The Owl And The Pussycat, de Luis Urquiza; SUSHI, de Leandro Bonfanti.

Cautiverio, de Nicole Alurralde; HC-13 BARRIO, de Francisco Martinenghi y Facundo Leandro Troncoso; Muñeca, de Lourdes Olivarez; Abombados, de Elias Heredia; Mirada Noble, de Franco D´Avanzo.

VIDEOMINUTO PATAGÓNICO

Lo Que El Fuego Nos Llevó, de Mateo Siccardi y Mariana Zuliani; Llamada Mortal, de Juana Mc Caskill Delloro; Partir, de Kiran Sharbis; Amén, de Francisco Manzano.

PROYECTOS EN DESARROLLO

Iván Moricz Karl, de Luciana Gómez Frugoni; Duelo de Novia, de Mariana Belén Rodriguez; Iberah, de Alejo Estrabou.