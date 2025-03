Neuquén La Mañana albañil "¡No me quieren pagar!": el grito desesperado de un albañil en un edificio céntrico

El trabajador protestó afuera del edificio de la capital neuquina. La UOCRA intervino y el hombre fue asistido por una ambulancia.







En medio de la lluvia de este miércoles, un albañil se presentó en el edificio donde trabajaba para reclamar que le paguen una deuda y quedó en la vereda donde fue asistido por una ambulancia del SAME. "Me diagnosticaron crisis de nervios, no es gran cosa, pero es justamente porque estoy desde las 8 de la mañana para que me paguen el simple jornal que me deben", dijo a LMNeuquén.

Tras el arribo de un móvil de la Comisaría Primera que le recomendó que lleve su reclamo al Ministerio de Trabajo, dado que no podía intervenir, un grupo reducido de obreros cerraron el portón del edificio de 13 pisos ubicado en la calle Sargento Cabral, entre Santiago del Estero y Salta.

