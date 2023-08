"No podemos defender una isla": inundados le respondieron a Elías Sapag

“Compramos a través de una escritura pública y pagamos EPEN , gas, etcétera. No somos ocupas, ni nunca se advirtió en 25 años que somos propietarios, que era peligroso vivir en la isla. Ahora lo escucho con tanta liviandad opinar como si quisiera instaurar en la sociedad que hemos cometido un delito o algo incorrecto”, dijo Silvia Harguindeguy, una vecina que vive en la isla hace dos décadas , en una carta pública en redes sociales dirigida a Sapag.

Vecinos El Porvenir.jpeg

“En estos 15 años la gente ocupó espacio del río, había cinco familias que no pudieron salir, donde hicieron la casa, ¿cuál era la autorización municipal o provincial para instalarse?, la gente tiene que saber dónde se instala, tiene que pedir permiso”, dijo Sapag en declaraciones radiales.

Y por otra parte señaló: “No podemos defender una isla, es parte del río, se instalan y hacen construcciones y después le cargan la culpa al gobierno o ponen en sospecha a la AIC”.

Las declaraciones del funcionario de la AIC se hicieron eco entre los vecinos de la Isla El Porvenir, que no tardaron en responderle. “Sr Elías Sapag (Gringo) no es mi estilo quejarme, ni postear expresiones contra ningún partido político, al contrario siempre tengo una mirada compasiva. Pero lo escucho y no lo entiendo”, dijo Harguindeguy, quien tiene una chacra en esa isla.

El enojo de los vecinos tiene que ver con que hay varios sectores que son inundables, pero que están poblados desde hace años y han logrado tener los servicios básicos, como la isla El Porvenir, parte del barrio Villa Obrera en Centenario, y Costa de Reyes en Vista Alegre.

ON - Crecida Rio Neuquen Isla El Porvenir Centenario (30).jpg Al fondo de la isla hay balneario que quedó inundado. Los vecinos apuntan contra personas que han retirado material de una cantera que rompieron las defensas.

En estos días, el caudal programado iba a estar en torno a los 635 metros cúbicos por segundo (m³/seg), por encima de los niveles máximos que se erogan cada vez que hay crecidas y ese embalse necesita erogar el agua. Luego la previsión de la erogación iba a ser de 560 m³/seg.

Una falla en Planicie Banderita

Pero en estas horas, el nivel del agua bajó considerablemente, unos 30 centímetros en las costas, debido a la información sobre una falla en el sistema de máquinas de la central Planicie Banderita, que debió suspender la generación.

En la isla empezaron a agrietarse los caminos, con socavones por done pasa el agua en medio de las propiedades y los caminos, que son desbordes de un brazo del río Neuquén. Se sabe que no sólo las crecidas afectaron a los pobladores de la isla, sino también la extracción de áridos de las costas, cercanas a un balneario, que rompieron parte de las defensas contras las inundaciones.

ON - Crecida Rio Neuquen Isla El Porvenir Centenario (42).jpg La crecida del río Neuquén en la Isla El Porvenir a finales de junio. Ahora el agua comenzó a subir de nuevo. Omar Novoa

“Se informa que en horas de la tarde de ayer domingo 27 se ha producido una falla en la central hidroeléctrica Planicie Banderita que ocasionó una indisponibilidad transitoria de una de las máquinas, y que fue resuelto en horas de la madrugada. Por tal motivo, se ha producido una disminución de los caudales salientes de Compensador El Chañar hasta llegar a los 430 m3/s a la hora 2:00 horas. Durante el transcurso del día de hoy lunes 28 se producirán maniobras de ascensos de caudales hasta llegar nuevamente a los 560 m3/s, a las 16:00 horas”, indicó la AIC en un comunicado.

Mientras tanto, el agua en la isla está lejos de bajar, por lo pronósticos y la polémica y la incertidumbre crecen todos los días.