Noche de terror y fuego en Cipolletti: casas quemadas y dramáticos testimonios

El incendio afectó a "varias casas, serían tres, un departamento interno que está pegado y otras casas, es que la humareda se expandió y fue un gran trabajo de todo el personal para poder controlarlo", aseguraron los bomberos.

_MG_8296 copia (2).jpg

Dramáticos testimonios de los vecinos

En sus ojeras, en cada bostezo, en los párpados irritados por el humo y las lágrimas, hasta en su voz ronca se nota que no pegaron un ojo. Y ellas mismos lo confirman: “No dormimos nada”. Por el depósito que fue arrasado por las llamasvivieron una noche de terror, rogando que el fuego no afectara sus hogares.

Poco después de regresar a su casa, Teresa, de Ecuador 1977, contó que “estuvimos sin luz” y en su caso “nos refugiamos en el garage de la panadería familiar, ya que era más fácil escapar desde allí si hacía falta” a raíz el incendio en un depósito en , en Ecuador 1750.

Por su parte Irma, de esa calle al 1971 reveló que “estuve en piyamas en la vereda de enfrente viendo cómo se quemaba todo y rezando para que las llamas no destruyeran mi casa, si bien lo material es lo que menos importa”.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/PaMiguelangelpa/status/1840974671132467370&partner=&hide_thread=false Incendio en depósito de limpieza en Río Paraná y Ecuador de Cipolletti. Bomberos trabajan en el lugar. pic.twitter.com/KAFwKrxvc9 — Miguel Parra (@PaMiguelangelpa) October 1, 2024

Y era entendible y lógica su preocupación, su temor. El departamento que está en el medio entre su vivienda y el depósito incendiado quedó reducido a escombros y cenizas por el fuego.

“Pasamos una noche horrible. Era todo un desorden, gracias a Dios los bomberos trabajaron muy bien sin parar. Teníamos miedo por la panadería familiar, pero al final fue lo más seguro meternos ahí. Estaba todo el barrio y la calle alterada, muy triste, eran impresionantes las llamas, el humo”, reveló Teresa, de 85 años, a LM Cipolletti.

Pese a la odisea y con la madurez que le dan los años rescató que “gracias a Dios que no hubo nada que lamentar ni una víctima fatal ni heridos. Eso era lo principal, claro. Los materiales se recuperan, pero las vidas no”, reflexionó con sapiencia.

"En piyamas en la vereda" por el incendio

Fueron horas de extrema tensión, pánico y desconcierto. “El fuego estaba muy alto, yo no sabía dónde andaba, mi hijo me sacó y me dijo ‘vieja, nos vamos al garage y si se complica salimos por el otro lado’. Lo bueno es que todo el barrio estaba consciente de ayudar, no de hacer problemas”, destacó la buena predisposición y la solidaridad de todos en un momento así.

Respecto al depósito de artículos de limpieza, contó que “empezó a funcionar este año aquí” y reivindicó a su dueño, quien “es un vecino de acá cerca, del barrio, buena gente y trabajador”.

_MG_8285 copia.jpg

Por su parte, también desde la puerta de su hogar, Irma confesó que “fue terrible porque estábamos acostados y nos levantamos al sentir los ruidos y las llamas que se acercaban con todo a casa, se quemó arriba un poquito, pero por suerte no la agarró de lleno. Se salvó mi casita, pero se quemaron las de al lado y me da mucha tristeza”, lamentó la señora.

“Yo estaba en piyamas en la calle, lloraba viendo cómo se quemaba todo. No podíamos entrar a la vivienda. Estaba lleno afuera, todos en la vereda, fue terrible la explosión. Uno piensa que no se queme la casa, pero lo más importante es que nos salvamos de milagro. Pasaban las llamas para arriba, pensaba que era la mía, fue dramático todo”, finalizó Irma al tiempo que los Bomberos también culminaban la tarea en el depósito casi al mediodía de este martes.

De a poco, retorna la calma a esa zona de la ciudad que vivió una verdadera pesadilla.