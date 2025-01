"Nos quieren desalojar pero nos vamos a quedar": familias que no pueden pagar alquiler siguen durmiendo en la plaza

Y explicó que "no nos quieren ayudar si seguimos acá, nos amenazaron con que nos van a sacar a los nenes y nos van a abrir una causa, pero es la única manera que encontramos para ser escuchados. Nos dieron hasta las 12 para desalojar, si no nos mandan a la policía, estamos buscando apoyo solidario de algún abogado, pero vamos a quedarnos acá porque si nos vamos para ellos la solución ya está".

Estas 14 familias se unieron tras una publicación de Facebook, donde una de las mujeres contaba que hace muchos años venía pidiendo una solución por su situación. Son todos de distintas partes de Plottier. Hay una familia que ya tuvo que dejar su casa porque no pudo pagar el alquiler y quedaron en la calle. "La mayoría en este mes si nos pagamos antes del 10 nos desalojan", afirmó.

"Son todas familias que la luchan, muchos de ellos con más de dos trabajos, algunos hasta 16 horas trabajan y no les alcanza. Nuestros sueldos son en promedio de $600.000 y pagamos $500.000 de alquiler", detalló la joven.

Ante la difícil situación que atraviesan y ante las dificultades para poder recibir una ayuda en el corto plazo, indicó que en un principio solicitaron terrenos "pero tampoco es la solución porque no podemos hacer frente a todos los gastos, hoy la solución es tener un plan de viviendas digno", dijo.

Y admitió que se encuentran en una situación complicada, porque la necesidad es inmediata: "Sabemos que la casa mañana no va a estar hecha. Pero estar acá es la única forma en que nos vean, si yo me tengo que quedarme a dormir un año en la plaza hasta que esté la casa no me importa, pero queremos que se pongan a trabajar en conjunto. Que me ayuden con $100.000 durante cuatro meses no es la solución, es una ayuda que voy a estar muy agradecida y la voy a recibir como todas las familias, pero dentro de 4 meses, si mi suerte no cambia, todo sigue igual".

"Nos gustaría que se pongan en nuestro lugar, porque es un desgaste emocional todos los días, no nos deja dormir el pensar si pago el alquiler o compro comida. Yo quiero estar tranquila en mi casa con mi hija, todos queremos lo mismo. Es tremendo, es angustiante lo que estamos viviendo", afirmó.