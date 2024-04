Nuevo acuerdo de empleados de comercio: los sueldos de Neuquén arrancan en un millón de pesos

El referente gremial aclaró que esos salarios son los que recibirán los trabajadores de Neuquén como sueldo de bolsillo, tras aplicar los descuentos correspondientes. Según indicó, en el CEC de Neuquén hay un total de 20 mil afiliados que notarán el impacto de este acuerdo, incluso en un contexto de retracción del consumo.

SFP Colo Ramon Fernandez CEC centro de empleados de comercio (2).JPG Ramón Fernández es el secretario general del Centro de Empleados de Comercio (CEC) de Neuquén. Sebastian Fariña Petersen

"Está parado porque no hay clientes, lo más complicado es que no hay consumo", dijo en una entrevista con LU5. "Nos cuesta muchísimo el cumplimiento de estos acuerdos de las pequeñas empresas que son las que más sufren estos embates económicos", agregó.

El también diputado provincial por el Movimiento Popular Neuquino (MPN) aclaró que desde el CEC Neuquén viajarán a Buenos Aires para conocer los pormenores del acuerdo. Agregó que en los últimos días pudieron homologar las paritarias de febrero, y criticó este paso administrativo ya que consideró que los incrementos salariales responden a un acuerdo de partes entre las cámaras empresarias y una federación que agrupa a 900 mil empleados de comercio en todo el país.

Sobre el contexto de caída del consumo, Fernández señaló que la baja de actividad impactó en los mercantiles de otras zonas del país, pero no en Neuquén. "Entre enero y febrero se perdieron 70 mil puestos de trabajo en Argentina y en Neuquén tuvimos un estancamiento", dijo. Agregó que la región, "el padrón no se movió", por lo que no notaron despidos pero tampoco se observó un crecimiento de la actividad.

El último acuerdo de empleados de comercio

Los acuerdos de empleados de comercio suelen generar interés porque se toman de referencia para negociaciones salariales en otros rubros, ya que el sector mercantil cuenta con una gran cantidad de afiliados y es uno de los gremios más grandes a nivel nacional. De esta manera, la negociación del CEC permite que otros sindicatos iguales las solicitudes en sus negociaciones paritarias, para obtener el mismo incremento que, en este caso, fue del 15% bimestral.

empleados comercio portada.jpg

Antes, habían conseguido un incremento para el mes de febrero del 17,6% y un compromiso de mantener la mesa de negociación abierta mes a mes para no permitir que la inflación repercuta en sus haberes. Así, el salario básico actual es de 658 mil pesos, aunque Fernández señaló que los mercantiles neuquinos cobran entre 5% y 30% de zona, según la empresa en la que presten sus servicios.

"Las negociaciones salariales siempre fueron una cuestión tripartita, con la intervención del Gobierno quien debe ejercer de contralor, de policía de trabajo, pero no de posicionamiento sobre el porcentaje como en este caso, que a pesar del acuerdo de las partes no quería homologar", comentó el dirigente sobre la posición de los representantes del ministerio de Capital Humano de la Nación del gobierno de l presidente Javier Milei.