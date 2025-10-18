Octubre Rosa: una marea humana se unió en la barda en la lucha por la vida

Una nueva edición de la corrida de 5 kilómetros que busca concientizar y prevenir sobre el cáncer de mama. También hubo una caminata para grupos familiares.

La nueva edición de Octubre Rosa transformó la barda neuquina en una marea de color como símbolo de esperanza y lucha. Este evento, que convocó a más de 3000 personas, volvió a reunir a una multitud de mujeres —y también hombres— bajo un mismo objetivo: concientizar sobre la importancia de la detección temprana del cáncer de mama .

La jornada, organizada por la Municipalidad de Neuquén a través de la secretaría de Vinculación Estratégica , tuvo como epicentro el Balcón del Valle de Parque Norte . Antes de las 15, hora de largada de la corrida, el sector se fue llenando de participantes de todas las edades, muchos luciendo remeras y llevando globos rosas, creando una atmósfera vibrante y solidaria.

Uno de los grandes atractivos fue la diversidad de propuestas, lo que hizo de Octubre Rosa un evento inclusivo. Por un lado, la carrera competitiva de 5 kilómetros desafió a quienes buscaban superar sus propios límites en un entorno natural. Por otro lado, la caminata recreativa de 1,7 kilómetros ofreció una alternativa relajada, ideal para disfrutar en familia o con amigos, sin importar la condición física.

octubre rosa- cáncer-2

Prevenir es curar”

“Prevenir es curar”, repetía a unos y otros Margot Sloper, presidenta de la Asociación Rosa Fénix, conformada por sobrevivientes del cáncer de mama, destacando el marcado protagonismo de las mujeres, quienes no solo corrieron o caminaron, sino que también compartieron experiencias y acentuaron la importancia de celebrar la vida.

Stoper habló de la necesidad de realizar estudios de mama, en particular a partir de los 40 años de no haber antecedentes familiares. “Si no, es unos años menos, porque como digo los controles salvan vidas”. “Esta corrida es una forma de concientizar: nos juntamos acá, estamos todos unidos y sabemos el por qué”, sentenció.

octubre rosa- cáncer-4

“Esta actividad nació con Rosa Fénix”, acotó luego Mauricio Serenelli, secretario de Vinculación Estratégica. “Hay mil personas corriendo 5K y por lo menos 2000 caminando”, destacó, para puntualizar que “esto apunta a concientizar no solo a las mujeres sino también a los varones porque no estamos exentos del cáncer de mama y debemos hacer estudios”.

“La gente no vino por una remera, vino por una causa”, observó Serenelli más adelante, al tiempo que puso en valor la valentía y el trabajo de las mujeres recuperadas, “son nuestro potencial para visibilizar la enfermedad, prevenirla y, por sobre todas las cosas, si lo podemos hacer haciendo actividad física en familia mucho mejor”.

octubre rosa- cáncer-4

Hacía referencia a que este tipo de actividades con padres, hermanos e hijos son marca registrada de la Municipalidad de Neuquén, y que el evento, completamente gratuito, reafirmó su carácter “convocante, comunitario y de conciencia social, capaz de abrazar causas que nos atraviesan a todos y todas”.