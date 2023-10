Omar Gutiérrez sugirió a qué candidato apoyará en el balotaje

El gobernador Omar Gutiérrez insistió con que Vaca Muerta no se puede vender y apuntó sobre los dichos del libertario Javier Milei.

Si bien Gutiérrez aclaró que no le parece manifestarse a favor de un candidato por el cargo que ocupa, y porque debe primar por encima de su decisión personal el respeto a la libertad de ideas, no se privó de decir a los medios que en el balotaje votará al mismo candidato que votó ayer.

SFP Asfalto calle Bejarano Gutierrez y Gaido (2).JPG Sebastián Fariña Petersen

Omar Gutiérrez aseguró que Vaca Muerta no se puede vender

"Vaca Muerta no se puede vender. No me parece adecuado que vengamos a decir que vamos a vender lo que es invendible, porque empezamos a generar un debate en retroceso y para atrás y estamos perdiendo tiempo”, aseveró durante una conferencia de prensa en el marco de un recorrido de obras de la pavimentación de la calle Bejarano.

Gutiérrez remarcó que “no sólo es invendible, es inagenable, es intransferible, es inembargable". "Además le corresponde y es pertenencia y lo administra el gobierno provincial, es un recurso natural. Entonces quien es candidato a presidente no puede decir que va a hacer algo con algo que, en caso de ganar, no le corresponde ni tiene competencia en su administración”, detalló.

"De acuerdo a la ley 27007, de acuerdo a la legalidad, a la constitucionalidad, lo que puede hacer quien tiene su administración, pertenencia y propiedad, que es el gobierno de la provincia, es concesionar ese recurso natural, para su explotación durante 35 años. Y si al cabo de esos 35 años el concesionario quiere continuar un tiempo más, tiene la posibilidad de pedir la prórroga por 10 años. Entonces no se puede vender la propiedad de los recursos”, explicó con detalle el gobernador.

SFP Asfalto calle Bejarano Gutierrez y Gaido (9).JPG Sebastián Fariña Petersen

Para aportar más datos sobre la evaluación que realizó sobre lo que pasó en las elecciones del domingo, Gutiérrez consideró que justamente estos dichos de Milei no lo favorecieron en las urnas.

"Yo pienso que hay gente que votó en la elección pasada a Milei y que ahora votó a Massa, pienso que hay gente que votó a Larreta que votó a Massa y pienso que hay gente que votó a Bullrich y ahora votó a Massa", explicó.

Con respecto a las elecciones de Villa La Angostura, donde perdió el MPN, Gutiérrez dijo: "Por experiencia, el gobernador electo al candidato que lleve tiene un plus".