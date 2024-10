ONG regional respalda la decisión de que las falsas denuncias sean castigadas

Recordó que tenía penas de hasta dos, tres años de prisión. “Le fuiste a mentir al juez. Es gravísimo. Gastaste recursos durante tres, cuatro años” y agregó: “He visto gente que se ha suicidado, he visto gente que no sale a la calle porque lo denunciaron, y he visto familias destruidas por falsas denuncias de género”.

A juicio por una falsa denuncia

Integrantes de la ONG recordaron que hace menos de una semana, un padre fue sometido a juicio por una falsa denuncia. Un hombre fue acusado de abusar de su hija a partir de una Cámara Gesell que estuvo marcada por las irregularidades.

“Nuestra región no está ajena a esa penosa realidad. En la semana se conoció un caso que bebería encender las alarmas en Neuquén. El padre tuvo que soportar la humillación del proceso y el dolor del quiebre en las relaciones familiares. Recién cuando lo sentaron en el banquillo, el Tribunal de Juicio estableció que no había pruebas y fue absuelto. Es inocente, pero el tiempo que perdieron él y sus seres queridos no se los devolverá nadie”, remarcaron.

El Tribunal de juicio cuestionó que la entrevista en Cámara Gesell se hizo sin ajustarse al protocolo de intervención y que hubo “una serie de preguntas indicativas e inquisitivas”, en perjuicio no sólo del padre sino también de su hija. Desde la ONG recordaron que el Defensor Público Juan Pablo Piombo probó a lo largo del juicio que “el hecho delictivo imputado no sucedió”.

Ratificaron el apoyo ante esta iniciativa del titular de la cartera de Justicia de la Nación. “Es de esperar que el cambio que impulsa el ministro Cúneo Libarona le ponga fin a estas injusticias, que lamentablemente abundan. Saber que las falsas denuncias dejarán de ser impunes es un alivio, para las familias afectas por este flagelo”.

Finalmente, señalaron que quienes integran Padres de Río Negro y Neuquén convocan a padres madres y familiares de niños impedidos de vínculo. “Somos padres denunciados falsamente que trabajamos en conjunto contra las injusticias”, concluyeron.