Un hombre irá a juicio acusado de violar a su hija con discapacidad

Por esto, el delito que los representantes del Ministerio Público Fiscal le atribuyeron al imputado, y que intentarán probar en el juicio, es abuso sexual con acceso carnal –continuado-, agravado por el vínculo y la guarda, en carácter de autor. Bajo esta figura llegará acusado el hombre al debate oral. Teniendo en cuenta que la expectativa de pena, en caso de ser condenado, será mayor a tres años de prisión pero menor a 15, la fiscalía requirió la intervención de un tribunal de tres jueces.

Entre la prueba que producián en al debate, adelantaron que se escuchará las declaraciones de familiares, testigos y peritos, además de prueba documental que será presentada por testigos expertos.

Además, los funcionarios de la fiscalía especializada en Violencia contra las Mujeres, Diversidades y Delitos Sexuales requirieron que se extienda por cuatro meses más la restricción de acercamiento que el imputado viene cumpliendo desde el momento en el que se le formularon los cargos.

El juez de garantías Luciano Hermosilla, que estuvo a cargo de la audiencia, avaló el requerimiento de apertura a juicio presentado por la fiscalía y abrió la etapa de juicio. Además, el magistrado hizo lugar al pedido de extensión de las medidas cautelares por cuatro meses.

Finalmente, el juez dio intervención a un tribunal colegiado para que juzgue el caso. Ahora, la Oficina Judicial deberá agendar las jornadas de juicio.

Condenados por un abuso grupal a una joven con discapacidad

A mediados de junio, tres hombres de Rincón de los Sauces fueron sentenciados a 8 años y seis meses de cárcel por cometer un abuso grupal contra una joven con discapacidad, a la que alcoholizaron primero.

La teoría del caso que logró probar la fiscalía en juicio es que el 19 de septiembre de 2020, entre las 16:30 y las 19, los tres imputados abusaron sexualmente de la víctima en una vivienda, propiedad de uno de los hombres y ubicada en la ciudad de Rincón de los Sauces. La joven, quien presenta una discapacidad, había ido al lugar tras ser invitada por uno de los hoy condenados a través de una charla por Facebook: "F.A.V" la invitó a su casa y, una vez en el lugar, le dieron para consumir bebidas alcohólicas.

En ese contexto y una vez que la víctima estuvo alcoholizada, los acusados aprovecharon su estado de vulnerabilidad para cometer los abusos de forma sucesiva.

Los condenados fueron identificados solo por sus iniciales, como "R.M.G", "L.M.H" y "F.A.V". Tras el juicio, fueron declarados responsables como coautores del delito de abuso sexual con acceso carnal, agravado por el concurso de dos o más personas.

Aunque la fiscal Rocío Rivero solicitó una pena de 15 años de prisión para cada uno, planteando entre los agravantes la condición de discapacidad de la mujer que sufrió la agresión sexual, el tribunal no tuvo en cuenta este en particular por considerar que la fiscalía no probó que los condenados sabían de esa condición de vulnerabilidad de la víctima y se aprovecharon de ella. Para el tribunal, “la fiscalía no lo acreditó con el grado necesario”, sostuvo el presidente de ese cuerpo, el juez Marco Lupica Cristo.

Finalmente, los jueces arribaron al monto de 8 años y 6 meses de prisión. Además, los condenados serán inscriptos en el Registro de Identificación de Personas Condenadas por Delitos Contra la Integridad Sexual (RIPeCoDIS).