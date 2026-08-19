Operativo evangélico para que Nadia Márquez sea candidata a vice de Milei

El nombre de la senadora para integrar una fórmula en 2027 es impulsado por los evangelistas.

La senadora nacional por La Libertad Avanza , Nadia Márquez , está siendo impulsada como una de las posibles candidatas a secundar a Javier Milei en la futura fórmula presidencial de cara al 2027.

Según información a la que pudo acceder LMN , es la Alianza Cristiana de Iglesias Evangélicas de la República Argentina (ACIERA) la que promueve esta movida. El vicepresidente de esta organización, fundada en 1982, que cuenta con 415 afiliados y representa a más de 15.000 congregaciones evangélicas con delegados en los 24 distritos del país, es Hugo Márquez , padre de Nadia y pastor principal de la Iglesia Bautista Jesús es Rey en la ciudad de Neuquén .

El operativo clamor de los evangélicos a favor de Nadia Márquez no es casual y se vincula a fuertes lazos que el gobierno nacional mantiene con este sector religioso.

De hecho, en noviembre del año pasado, la conducción de ACIERA y los representantes de la mayoría de las iglesias evangélicas de la Argentina fueron recibidos por el presidente Javier Milei, su hermana Karina y parte del gabinete nacional en Casa Rosada, en un encuentro que incluyó hasta un rezo, realizado en el Salón Sur.

Los vínculos con la mesa chica

Nadia Márquez es la principal referente libertaria de Neuquén, con fuertes vínculos con el entorno más cercano del presidente: Lule y Martín Menem pero, por sobre todo, con Karina Milei.

Madia Márquez mantiene un fuerte vínculo con Karina Milei.

Esto posibilitó en su momento el manejo casi total de la estructura de LLA en la provincia y que fuera ella, y no otra u otro, la que ocupara los lugares más expectantes en las listas de candidatos de los libertarios, tanto en las elecciones nacionales de 2023 como en los comicios de medio término del año pasado. De esta manera, se consagró primero como diputada nacional y, antes de terminar su mandato en la Cámara Baja, como senadora en 2025.

En el medio, la legisladora había sido designada por el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, para ocupar la presidencia de la comisión por la causa LIBRA en abril del año pasado, algo que después se desactivó al hacerse pública otra causa, pero en su contra, revelada en su momento por LMN, por una estafa en la que obtuvo una probation en 2016.

¿La gobernación?

En una extensa entrevista que le hizo días atrás el diario La Nación, se la consultó a Márquez sobre varios temas, entre ellos si tenía pensado ser candidata a gobernadora, a lo que la senadora respondió que su objetivo era convertirse en “la primera gobernadora mujer de Neuquén”.

Cuando se le repreguntó si su meta era el 2027, dijo que “ni en Neuquén ni en otro lado del país les estamos poniendo nombres propios a las candidaturas” y que el primer propósito de su espacio “es la reelección del presidente”.

Como sea, y mientras esté en vigencia la Ley de Ficha Limpia que se sancionó en marzo del año pasado en la Legislatura, por la mencionada causa de estafas que le valió una probation, Nadia Márquez no puede presentarse como candidata para ningún cargo electivo ni ejecutivo dentro de la provincia de Neuquén.