Orina, globos y Messi presidente: las perlitas que dejaron las PASO en Neuquén

Después de las 18, con los comicios ya cerrados, empezaron las sorpresas al momento de la apertura de los sobres para contar los votos. De hecho, en la escuela N° 7 de Junín de los Andes, puntualmente en la mesa 1518, hubo dos de estas situaciones.

Por un lado, hubo un fanático del fútbol que puso dentro del sobre un papel dividido en dos que decía "Presi Messi" arriba y "Vice Scaloni" abajo, en clara referencia al mejor jugador del mundo y al Director Técnico con el que la Selección Argentina ganó la Copa del Mundo en 2022.

Boleta Messi - Scaloni

Luego, hallaron un billete de 20 pesos en vez de una boleta. Cabe recordar que a ambos casos se los considera como voto nulo.

Billete 20 pesos en sobre elecciones

¿Cómo resolvieron la falta de boletas en Allen?

Una insólita situación se vivió este domingo cuando un vecino de Allen se acercó a votar en las PASO y no encontró en el cuarto oscuro la boleta de su candidato. Pese a que intentaron hacerlo cambiar de parecer y que optara por una de las listas presentes, acudió a la Justicia Electoral.

Todo ocurrió este domingo por la mañana en la Escuela 64, allí un ciudadano que acudió a emitir su voto, luego de hacer la fila llegó su turno de entrar al cuarto oscuro, se encontró con que la lista del precandidato al que había ido a votar no estaba. “El señor salió del aula y dijo que faltaban boletas. Le preguntaron si no quería votar por otro, pero él se negó”, explicó en diálogo con LMNeuquén un delegado de la Justicia Electoral.

Debido a esta compleja situación, el funcionario se contactó con la Junta Nacional Electoral para consultar respecto a la forma de actuar. “La respuesta fue irrisoria, fue: ‘Que vote lo que hay para votar o que no vote’. ¿Cómo le vas a decir eso a una persona? ¿Cómo le vas a decir que cambie su opinión?”, observó.

Cómo el hombre se rehusó a cambiar de opinión, le dijeron que tenía que ir hasta un Juzgado de Paz a hacer la denuncia. “Fue hasta allá, pero lo rebotaron. Le dijeron que hiciera un amparo, pero también lo rebotaron”, aseguró.

Ante esto, el vecino dijo que si no iba a votar quería dejar asentado por qué no había podido sufragar. “Ante la postura firme del vecino, desde la Junta Nacional Electoral me dijeron que hiciera un acta escrita, en la que quedara constancia de que votaba a Guillermo Moreno y que no había boletas en esa escuela y en esa mesa. Así que cuando se lleve a cabo el recuento de votos, esa acta cuenta como voto válido”, explicó.