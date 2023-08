Para los que se abstienen: ¿Cómo pagar la multa por no votar?

Las sanciones económicas ascienden a $500 para las personas que no se dirijan a los comicios de este domingo para elegir a los próximos candidatos a presidente.

Si bien, el voto en Argentina es obligatorio, hay quienes deciden no hacer uso de este derecho. De esta manera, quienes no lo hagan y no tengan una justificación válida, deberán someterse a multas económicas y administrativas establecidas por la Justicia Electoral.