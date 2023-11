¿Otro tarifazo en Plottier? Piden aumentar el agua a casi 7 mil pesos por mes

cooperativa agua potable plottier.jpg

Una tarifa bastante más cara que la que se paga en Neuquén capital donde una casa de familia con un volumen a facturar de 30 m3 paga por agua potable y cloaca 4.726,37 pesos mensuales, y por ejemplo, un departamento de hasta 70 M2 de edificado abona 3.781,10, los dos servicios.

Para el concejal de Evolución, Matías Ramos, esta solicitud "tiene apuro en salir". "No había tomado estado parlamentario en la última sesión y el presidente del cuerpo, pidió que se agregue", puntualizó a LMNeuquén.

El aumento del agua podría ser del 52%

Ramos aseguró que "falta información" de parte de las autoridades de la cooperativa. "Nosotros siempre lo que insistimos es en la falta de transparencia, faltan datos fehacientes de los ingresos, no sabemos cuántos usuarios tienen. En el expediente que presentaron no está ese dato", indicó el concejal, quien además aseguró que no saben cuáles son sus ganancias con las grandes obras que se hacen con los loteos privados.

"Si hay ganancias deben ser compartidas con sus socios, es un tema difícil porque en el medio también están los sueldos de los trabajadores, pero no se deja en claro sus ingresos", afirmó.

Por su parte, el presidente del Concejo Deliberante, Claudio Pinilla (Siempre) adelantó que pedirá una visita del presidente de la cooperativa, Walter Montané para poder ahondar más en la situación del organismo.

"El proyecto pasó a la comisión de obras pero hoy no hubo quorum, tenemos pensando convocar al presidente para conversar más sobre su pedido. Igualmente ya adelantó algo de la situación de la cooperativa donde indicó por ejemplo que hay caños que no los pueden conseguir porque no los venden hasta después de las elecciones", comentó a LMN.

Con respecto a la fecha en que la cooperativa elevó el pedido de aumento para el año próximo, Pinilla recordó que en los años anteriores también fue así. "Lo mandan con anticipación para que tengamos tiempo de analizarla. No se si vamos a llegar a probarla en esta gestión", aclaró.

Al actual cuerpo del Concejo Deliberante le quedan dos sesiones ordinarias: La del 24 de noviembre y la del 7 de diciembre. Antes, igualmente tiene que contar con el despacho de comisión.

El concejal Matías Ramos, quien reasumirá en su cargo el 10 de diciembre, indicó que para tratar de mejorar el servicio que brindan las cooperativas a los vecinos deberían concretar mesas de trabajo.

"Creo que lo que deberíamos hacer es una gran mesa de trabajo con las cooperativas, municipio, gobierno provincial, porque hoy muchos usuarios se quejan de la falta de agua, y nosotros seguimos insistiendo en la tarifa plana, es hora de invertir y que vecinos que llenan la pileta en los barrios de privados que paguen otro costo, nosotros insistimos en la tarifas diferenciales", destacó.