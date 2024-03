Pagaron las boletas y volvió internet a las escuelas de la comarca

El gobierno provincial informó que la semana pasada se pagó la totalidad de las facturas adeudadas en escuelas de Cutral Co y Plaza Huincul.

El gobierno provincial informó que la semana pasada se pagaron la totalidad de las facturas adeudadas de internet y todas las escuelas de Cutral Co y Plaza Huincul tienen el servicio. El problema había sido denunciado por el gremio ATEN, que confirmó que hasta el martes los establecimientos permanecieron con el problema.

La situación fue advertida por la secretaria general de ATEN de Cutral Co y Plaza Huincul, Viviana Sandoval. "Las compañeras directivas se encontraron el martes con esta situación. Es un gran problema porque no tienen acceso a los mail, la información de las plataformas SISO (Sistema Integral de Salud Ocupacional), donde se cargan las ausencias y las suplencias de los y las docentes. Por ahora, no tenemos ninguna respuesta del Gobierno", apuntó.