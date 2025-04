Para el comercio neuquino hay un cambio de época: "La gente no le puede dedicar un día a un paro"

Zurita explicó que desde la Federación realizaron un relevamiento de la situación en los comercios de las diferentes ciudades de la provincia, y en base a ello pudieron constatar que la medida no tuvo alcance a su sector. Afirmó que la situación fue similar en todo el país, según lo ratificó la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).

SFP Paro en neuquen (8).JPG Sebastián Fariña Petersen

Además, explicó que ante el funcionamiento del transporte público los trabajadores asistieron con normalidad a sus puestos laborales. "La gente cuando tiene movilidad va a trabajar. Lo que si hubo, fue menos gente en la calle, pero para la actividad privada fue un día normal de abrir los comercios", insistió Zurita en declaraciones a LU5.

En cuanto el análisis que realizaron los empresarios ante la convocatoria al paro, Zurita dijo que muchos habían definido que no iban a descontar el presentismo, por lo que destacó que los trabajadores eligieron no adherirse a la medida y presentarse a trabajar.

"Un paro para el conurbano"

"Notamos que fue un paro netamente para el conurbano bonaerense, para algunas personas que se manejan en tren y que no podían llegar a sus puestos laborales. Pero netamente ha sido focalizado en el AMBA. Acá en el interior para nada", destacó el empresario.

SFP Presidente FEEN Fernando Zurita (1).JPG Sebastián Fariña Petersen

Con respecto a la posibilidad de que se convoque a una nueva medida de fuerza nacional con movilización para el próximo 1 de mayo, Zurita consideró que esto tampoco tendría impacto en Neuquén ya que es una jornada en la que no se trabaja habitualmente y en la que los trabajadores aprovechan para tomarse un descanso.

"El 1 de mayo es el Día del Trabajador y no creo que tenga ninguna afectación. Solamente las movilizaciones naturales que se hacen en todo el planeta", consideró el empresario. Y además señaló que cree que "hay un cambio de época. Un cambio de que no se llega a fin de mes también y la gente no puede dedicar un día a una medida de fuerza y que después se lo descuenten".

Asimismo, Zurita manifestó que sabe que los "sueldos no son los mejores", pero que los trabajadores tienen la intención de ir a trabajar. "Lo que sabemos es que cada vez que se hace un paro realmente los gobiernos miran al sindicalista, pero los únicos perjudicados son las personas que tienen empleo y el empleador que pierde un día que no recupera. Una unidad que no se vende hoy puede venderse mañana, pero un pan que no se vende hoy no se puede vender mañana".