Paro universitario en la UNCo: "El sector perdió casi el 60% del poder adquisitivo"

"No hemos tenido novedades del gobierno, no ha habido mesa de negociación , no ha habido ningún otro tipo de propuesta distinta a la que ya venimos anunciando, de un 3% para el mes de agosto. Así que en ese marco de cero diálogo, de cero convocatoria, de cero discusión con el Gobierno, vamos nuevamente a estas medidas de fuerza mañana y pasado", sostuvo.

Brouchoud remarcó que los salarios universitarios respecto de la inflación, sufrieron una pérdida del 57,7% en lo que va del año. "Algunos meses tuvimos incrementos que vos podés decir empatan con la inflación, pero hubo meses en los que la inflación fue de más del 20% y nosotros recibimos un 6%, otros meses que no recibimos ningún incremento. Todo eso nos deja a docentes y a no docentes universitarios, con una pérdida del 57,7%, que quizás hoy ya puede redondear cerca del 60 por ciento del poder adquisitivo".

UNCO.jpg El martes hubo cese de actividades en la Facu por el fallecimiento de Fernanda.

La secretaria gremial recordó que si bien luego de la gran marcha universitaria se logró "arrancarle" al gobierno nacional el incremento en las partidas de funcionamiento, "llegaron con valores de enero 2022, o sea fue el 270% de lo que Comahue recibía en enero de 2022, o sea que sigue siendo insuficiente", sostuvo en CNN Radio Roca.

En ese sentido, resaltó que desde ADUNC "lo que planteamos es que la Universidad no está abierta y no existe solamente pagando la luz y el gas. También parte de la existencia de la Universidad abierta depende de que tengamos salarios dignos, en este caso particular en Comahue. Por eso el problema universitario no está resuelto, no se resolvió con ese 270%".

Educación: "Es un derecho, no un servicio esencial".

La Cámara de Diputados dio el jueves pasado media sanción al proyecto de ley que buscar declarar a la educación cómo "servicio estratégico esencial". La iniciativa que será tratada en el Senado, platea que deberá asegurarse el dictado de una cantidad mínima de clases, incluso durante las instancias de medidas de fuerzas.

"Yo creo que es un poco una trampa discursiva, porque cualquiera que te escucha te dice la educación es esencial, sí es importante, es esencial, pero los servicios esenciales son aquellos de los cuales depende la integridad física y la seguridad de las personas, la educación no es un servicio esencial, es un derecho, sí es esencial, es importante, es necesario, pero es un derecho, no es un servicio", opinó Brouchoud.