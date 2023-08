PASO 2023: una tarde con Jesús Escobar, el pre candidato neuquino a la presidencia

ON - Jesus Escobar (1).jpg

Morena, la menor de sus hijas, esperaba ansiosa ante el escáner de Senasa para poder saltar a los brazos de su papá en la zona de arribos del aeropuerto. Jesús llegó ligero de equipaje, con una valija carry on y una mochila sobre los hombros. "Vengo de una ronda larga y ya mañana me voy de nuevo, voy a Buenos Aires, al Conurbano y a Mar del Plata, pero lo que no cedí es que el cierre de campaña va a ser en Neuquén".

"Ahí está la negra más linda del mundo, Morena. Y tengo otra belleza de 22 años que estudia en Buenos Aires", relató Jesús mientras comandaba el volante de su auto desde el aeropuerto y hasta la casa de sus padres. "Soy hijo único y siempre que tuve que viajar, antes en colectivo, siempre pasaba a saludarlos", dijo y agregó que lo toma casi como una obligación. "Si no me matan, o me pasan factura", bromeó.

"Fue una alegría generalizada en mi familia, mi viejo emocionado, mi vieja me sigue por Facebook", expresó sobre su mamá, a la que definió como su militante número uno. "Se milita todo, es muy buena gente", dijo sobre la mujer, que se sorprendió cuando lo vio llegar acompañado por las cámaras de LMPlay.

En medio de un año atípico para su carrera política enraizada en Neuquén, Jesús acumuló cientos de millas de vuelo. "A More la extrañé mucho, pero este año me permitió verme todas las semanas con Lola", dijo sobre su hija mayor, que tiene 22 años y estudia en Buenos Aires. "Siempre he viajado a Buenos Aires cuando era diputado o por reuniones partidarias, este año estoy varios días de la semana en Buenos Aires", aclaró.

La necesidad de fortalecer los vínculos con la militancia en una precandidatura con proyección nacional implica un esfuerzo que pesa en el entramado familiar. "Hablábamos con Ceci que desde el 8 de agosto del año pasado, nunca estuve una semana entera en Neuquén y en este mes, estoy un solo día cada diez días", dijo y agregó que en cada visita nota a Morena más grande y con reclamos más elocuentes de cuánto extraña a su papá.

Morena llegó al hogar de la familia Escobar con ansias por leer su libro nuevo, que era el regalo de su papá para compensar por la ausencia. Jesús, en cambio, fue directo a la cafetera. "Para mí la comida más importante es el desayuno, me levanto antes para desayunar tranquilo, con huevos", dijo y agregó que disfrutaba los desayunos de los hoteles en su viaje de campaña.

"En nuestro hogar somos seis: Lola, Facu, Nico, More, Ceci y yo, pero a dos los expulsamos, están en Buenos Aires estudiando pero acá siempre van a tener su hogar", dijo sobre su casa, en donde se nota la presencia infantil con dibujos pegados en la heladera y termos con diseños de dibujos animados.

Un profeta de la Patagonia

A tono con las tendencias de otras campañas políticas, el precandidato neuquino se despojó de su apellido para usar su nombre como su principal identidad política. Así, bromea con la palabra Jesús, que evoca al cristianismo y al fervor religioso. "LMNeuquén fue el primero en publicar esa relación, una nota que decía que Jesús daba misa de chico", recordó.

"Yo empecé en El Huecú, en mi pueblo, a través de la iglesia, con actividades comunitarias. El cura era de Loncopué, a 50 kilómetros, y venía una vez por mes, y los otros tres domingos daba misa yo. Ahora que lo pienso era re pibito, tenía 10 años", relató.

En 2003, con 32 años, se convirtió en el diputado más joven de Neuquén en ingresar como cabeza de lista la Legislatura. "Hice campaña como candidato a gobernador", dijo ante la consulta de Tomás Muñoz, que le preguntaba por el recordado cartel de "Jesús o Sobisch".

Durante 23 años, Jesús también evocaba al líder religioso con su cabellera larga. "Ya tenía muchos años, y pasaron muchos años donde la gente me decía cuándo me había cortado el pelo", dijo y agregó que en 2011 decidió cambiarse el aspecto. "Me lo dejé largo porque me crece muy rápido y me cansaba ir a la peluquería, pero después me pesaba y me lo corté", expresó.

"Le pido a los neuquinos y las neuquinas que me den una mano porque me conocen de toda la vida", dijo y agregó que muchas personas que lo cruzan le dicen que no están de acuerdo con sus ideas pero que van a darle su voto porque saben que siempre estuvo en la lucha.

"Yo siempre dije que voy a ser presidente para hacer un gobierno para el pueblo, porque estoy convencido", agregó sobre su optimismo para este 13 de agosto, donde debe conseguir el apoyo del 1,5% de los votos para "pasar las PASO", como expresa la jerga popular.