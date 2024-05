Peleó con la novia y escapó casi desnudo porque los parientes lo querían linchar

La Comisaría de la Familia trabaja sin descanso por denuncias. La Comisaría de la Familia trabaja sin descanso por denuncias.

Pero aseguró que ella ante su requerimiento se enfureció aún más. “Me agarró del cuello, me quiso ahorcar, me pego piñas, después agarró una botella de hielo, y me golpeó la cabeza con eso, y me pegaba fuerte en la espalda”, aseguró.

Admitió que “para sacármela de encima” le mordió un brazo, mientras la mujer le seguía pegando.

“Yo estaba con miedo y le dije que iba a pegarle un tiro, pero solo lo dije por miedo y enojo”, agregó.

En medio de la refriega, dijo que logró sacársela de encima, pero la joven calló de la cama y dio un grito que alertó al sobrino de ella, quien tiene unos 25 años de edad y vive en el mismo terreno.

Lo amenazaron con tirarlo a un zanjón

En esa parte de su testimonio sostuvo que salió afuera de la casa, sin ropa ni calzado, y empezó a correr por una chacra con el sobrino de su novia detrás. A todo esto, aseveró que una hermana de la mujer también le gritó que lo “iban a matar, a tirar en zanjón y que nadie iba a saber de mí nunca más”.

Sin embargo, siguió corriendo hasta que pudo llegar al Puesto de Seguridad Vial ubicado en la zona de los puentes, donde se refugió y logró que lo llevaran a hacer la denuncia a la Comisaría de la Familia, donde llegó descalzo y en paños menores.

El muchacho pidió que le impusieran la medida de acercamiento a la novia y también a los integrantes de su familia, “ya que ellos me quieren hacer daño", advirtió.

A 500 metros de distancia de la novia

En su resolución, la jueza Palacios dispuso la prohibición de acercamiento recíproca. Ambos deberán mantenerse alejado, uno del otro, a una distancia no menor de 500 metros, tanto de sus domicilios como de los lugares donde se encuentre, sean públicos o privados.

También deberán abstenerse de producir incidentes, proferir agravios, realizar actos molestos o de hostigamiento o efectuar reclamos personales de cualquier índole y por cualquier medio, incluso mensajes de texto, Facebook, WhatsApp o cualquier medio de comunicación, que no fuere la legal correspondiente.

Las medidas, que fueron comunicadas a la Policía para ejercer su cumplimiento, las fundamentó en la gravedad de los hechos denunciados y con la finalidad de “dar adecuada protección y efectuar acciones positivas a los efectos de evitar el daño de las personas integrantes del ámbito familiar”.

Les advirtió asimismo que en caso de incumplimientos la causa será girada al ministerio Público Fiscal y quedarían envueltos en el delito de “desobediencia”.

La magistrada también les ordenó a ambos realizar un tratamiento para “revertir actos de violencia” y sugirió cumplirlo el "Ruca Quimei", el Programa Municipal de asistencia, capacitación y prevención sobre violencia de género, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Humano y Promoción Comunitaria.

Agregó, en este sentido, que las pautas establecidas que tienen carácter provisorio, “hasta tanto se acredite fehacientemente en el expediente la realización del programa y/o tratamiento para revertir actos de violencia que en este acto se ordena”.