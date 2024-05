Personas en situación de calle: piden que se hagan públicos los relevamientos

Gente en situacion de calle (1).JPG Maria Isabel Sanchez

A esto sumó: "La legislación sancionada hace años implica un esquema institucional para que aborde este tema desde los poderes Ejecutivos. Básicamente, tienen que procesar la información, llevar un relevamiento y un empadronamiento de estas personas, para llevar adelante las respectivas políticas que año a año van confeccionando en cuanto a alojamiento y a la alimentación para tratar de que esta gente que en este momento se encuentra viviendo en la calle".

El concejal indicó que "hay muchas organizaciones y muchos voluntarios que sacan de su bolsillo para brindar un plato de comida y hace rondines nocturnos visitando a esta gente". "Es importante que desde el Concejo se publique el informe realizado por ordenanza, ya que ahí se establece un monitoreo permanente y la necesidad de elevar un informe trimestral. Nos parece importante que todos lo conozcamos para saber como va la curva para saber bien si el incremento que se vio en estos últimos cuatro cinco meses, es muy importante, para ir generando un control y ponerlos a disposición de estos convenios que surgen, tanto del privado como del público para estar a disposición de esta gente", señaló.

Quienes son las personas que se encuentran en situación de calle

Montero dijo que las personas que actualmente viven en la calle son adultos, que en su mayoría están solos. "Vienen buscando un mejor futuro y se encuentran con un momento difícil para empezar. Se trata de gente que no es de Neuquén, que vienen porque escuchan que Vaca Muerta da posibilidades para todos y después se encuentran con la realidad de que no es tan sencillo, no es tan fácil y hasta que consiguen un trabajo y que se pueden asentar pasan toda esta situación", aseguró.

hombre situacion de calle neuquen Gentileza

"Está estallado, ahora es muy visible. Está demasiada poblada la calle de personas que no tienen dónde vivir y no encuentran salida para esta situación", manifestó el referente de Red Solidaria, Alberto Cámpora, en diálogo con LMNeuquén.