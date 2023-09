Petroleros harán paro contra las empresas que se oponen al helicóptero sanitario

Marcelo Rucci (2).jpg

Rucci aseguró que a partir del miércoles van a analizar el desarrollo de medidas de fuerza para protestar contra las compañías que se negaron a participar. "Hemos invitado a todas, de parte nuestra y de parte de estas empresas que tomaron la iniciativa, hemos interesado a todas, pero ni siquiera tenemos participación en esto porque fue pedido e implementado por estas seis empresas", dijo y agregó que las firmas "ni siquiera se dignaron a responder o decirnos cuál es la solución que proponen ellos para garantizar la seguridad de los trabajadores".

"No hubo manera de que contesten, y en algún momento se tomaron el atrevimiento de decir que la gente está asegurada, como si eso fuera todo, si queda mutilado o pierde la vida no importa porque tienen seguro. Nosotros vamos a repudiar esto, porque no se han dignado a contestar de por qué no o cuál es la solución que proponen ellos", expresó.

Si bien aclaró que el gremio va a solicitar la intervención del helicóptero para asistir a todos los trabajadores accidentados, incluso a los empleados de empresas que no forman parte de estas seis que pagan el servicio, indicó que "no corresponde" actuar de esa manera. "Esto no es para vivos, es para poner en valor la vida de los trabajadores", dijo y agregó que "una compañía que está dentro de ese pool de empresas no tiene por qué darle gratuitamente a otra productora si lo pueden pagar entre todos".

Helicoptero sanitario Vaca Muerta (1).jpeg

Insistió en que el servicio podría ser utilizado por todos los actores vinculados a Vaca Muerta y no sólo a los afiliados al gremio de petroleros. Así, los jerárquicos, camioneros, trabajadores de la UOCRA y otros habitantes de la región que transiten por las rutas también podrían ser asistidos por el helicóptero.

El helicóptero sanitario

La adquisición y puesta en funcionamiento del helicóptero fue posible gracias a la colaboración de las operadoras YPF, PAE, Vista, Tecpetrol, Pluspetrol y Pampa Energía, las cuales conformaron un consorcio. Este servicio estará destinado exclusivamente para el uso de estas compañías.

La operación del helicóptero estará a cargo de la empresa Modena. La unidad contará con el mismo equipamiento que actualmente utilizan los vehículos del SAME en Buenos Aires. Tendrá la capacidad de trasladar hasta dos personas en condiciones de alta complejidad por vuelo.

El helicóptero y su personal estarán disponibles para operaciones todos los días del mes, desde el inicio del crepúsculo matutino hasta la finalización del crepúsculo vespertino, siempre y cuando las condiciones meteorológicas permitan la operación de acuerdo con las reglas de vuelo visuales (VFR).