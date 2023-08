Piden pañales para adultos mayores internados en el Castro Rendón

“Actualmente estamos con muchos faltantes en el Hospital y durante el fin de semana no nos van a traer pañales para los pacientes”, señaló la enfermera.

Estela indicó que “nos quedamos sin pañales durante la madrugada. Nos vienen trayendo insumos de a poco. Un solo familiar de paciente trajo pañal. Un bolsón de 20 pañales no nos dura seis horas son 23 camas en el sector”.

La enfermera subrayó que “es difícil la situación por la que estamos pasando. Si pudieran traerlos al quinto piso, a clínica médica, estaríamos muy agradecidos”.

No obstante pañales no es lo único que precisan en ese sector del hospital más importante de la provincia. “Los faltantes de insumos son bastante importantes. Tenemos una sola medida de guantes que son grandes. Es muy difícil trabajar con guantes grandes, la mayoría somos mujeres que tenemos manos pequeñas, no hay jeringas, no tenemos toallas para secarnos las manos que es esencial en el ámbito hospitalario”.