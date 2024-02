Piedra del Águila: concejales se aumentaron 80% los sueldos

El lunes pasado el Concejo Deliberante se reunió en una sesión extraordinaria y aprobó esta resolución donde informaron que sus salarios no tenían incrementos desde agosto pasado. Lo establecido, puertas adentro, fue publicado en el digesto municipal y de esa forma llegó a toda la comunidad, donde no fue recibido de la mejor manera.

A-piedra-del-aguila-0102.png

También detalla que el porcentaje establecido tiene que ver con el incremento acumulado entre agosto del 2023 a enero del 2024. Según pudo constatar LMNeuquén un concejal percibía hasta antes del aumento 560 mil pesos, por lo que el próximo mes si le suman el 80,81% más los gastos por representación van a percibir: 1.218.000 pesos.

La explicación para esta suma es que antes de esta resolución los sueldos de los concejales estaban "casi igual" que los de los empleados municipales y debían ser equiparados por la inflación.

En diciembre pasado una situación similar revolucionó Aluminé, cuando los concejales también se habían aprobado un aumento salarial que los iba a llevar a percibir salarios millonarios, que finalmente tuvieron que suspender y dejar sin efecto por la conmoción en la comunidad. Lo mismo piden varios vecinos de Piedra del Águila que esperan respuestas.

Rechazo al aumento de sueldos de los concejales

Los gremios que representan a los empleados municipales pusieron el grito en el cielo y esperan que se les reconozca a ellos también la equiparación salarial.

Pablo Ortega, dirigente de ATE Piedra del Águila, contó a LMN que recibieron llamados de varios de los trabajadores enojados con esta determinación. "Nos parece que este no era el momento para hacerlo", consideró el dirigente, quien aclaró que los trabajadores están a la espera de que se confirme una vez más los aumentos salariales según el Índice de precios al consumidor (IPC) y por el momento no cuentan con confirmaciones salariales.

"Los concejales sentaron un precedente para cuando vayamos nosotros a pedir aumento, si hay fondos para el Concejo Deliberante esperemos que también haya para todos los trabajadores", afirmó.

Municipalidad de Piedra del Águila

Ortega contó que tanto a los empleados públicos como al resto de la sociedad esta resolución del Concejo Deliberante los tomó por "sorpresa". "Vivimos en la localidad donde es caro vivir, y conocer esta resolución generó mucho enojo", agregó el sindicalista, quien además insistió en que no era el momento para ese aumento.

Por su parte, Ernesto Romero, dirigente del Sindicato de Trabajadores Municipales de Piedra del Águila, aseguró que la resolución se hizo "entre gallos y medianoche" y que los concejales tuvieron que hacer una sesión especial para aumentarse los sueldos.

"Cuando nosotros tenemos una actualización salarial, la tenemos que hablar con el intendente, gobernador, todos. Ellos se aumentaron entre ellos sin dar la cara a la sociedad", denunció.

Ambos dirigentes coincidieron en que no cuentan con la información de primera mano, por lo que iban a solicitar una reunión con los concejales para hablar de este tema. "Los trabajadores municipales quieren saber en cuánto quedaron sus sueldos, me gustaría que lo hubieran tratado en la mesa, no todos los empleados municipales notaron el aumento, ya que los sueldos más bajos son la gran mayoría", explicó.

Para Romero, la sesión en donde iban a tratar el aumento salarial de concejales e intendente debería haber sido "pública". "Es una falta de respeto que hagan una sesión especial para aumentarse el sueldo, quiero que nos den una explicación y si bien ya se sabe que van a decir que fue por la inflación, todos estamos en la misma situación", aseguró.

"Que los concejales se aumenten en un 80% su salario me hace confirmar que al Municipio le sobra la plata, porque incluso pusieron en la resolución que alcanza a la planta política así que esperemos que sea para todos", concluyó.

Intendente

En la resolución aprobada por el Concejo Deliberante el lunes pasado se estableció además que el presidente de ese cuerpo tendrá un aumento del 20% más que el del resto de los ediles.

En tanto, para el intendente Julio Hernández (MPN) el incremento salarial establecido será un 35% más del monto total percibido por el presidente del Concejo Deliberante.