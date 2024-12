Pinot Noir, el vino liviano para cerrar un año pesado: opciones desde 8000 pesos

No sé ustedes, pero tengo la sensación de estar al 46 de diciembre. Y todavía no terminó ni el mes ni el año. Es como si este 2024, que fue bisiesto, hubiera sumado un mes en vez de un día en febrero. O como si todos los meses hubieran tenido una semana bisiesta y, lo que aún no terminó, debiera haber terminado hace cosa de por lo menos 12 semanas. Qué sé yo.