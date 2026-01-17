Planes sociales: ex funcionarios condenados por estafas fueron exonerados del Estado

El gobernador Rolando Figueroa firmó el decreto que dispuso la baja definitiva de tres exagentes condenados por administración fraudulenta ¿Quiénes son?

El exdirector de Planes Sociales, el histórico de todos los gobiernos de Neuquén, Ricardo Soiza.

El gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa , firmó este viernes el decreto 55/2026 que impuso la sanción de exoneración a exfuncionarios y agentes del Estado provincial condenados por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública en la causa conocida como la estafa con planes sociales .

La decisión se adoptó luego de la sustanciación de un sumario administrativo que determinó graves incumplimientos a las obligaciones previstas en los Convenios Colectivos de Trabajo vigentes.

La medida dispuso la separación definitiva de Marcos Ariel Osuna y Pablo Néstor Sanz , ambos pertenecientes a la subsecretaría de Trabajo del ministerio de Trabajo y Desarrollo Humano , y de Ricardo Nicolás Soiza, integrante de la planta permanente de la subsecretaría General . Según se informó, ninguno de ellos percibía salarios desde mediados de 2023, y con la firma del decreto se formalizó su baja definitiva de la Administración Pública provincial.

El decreto se apoya en el artículo 111°, inciso j, del Estatuto del Personal Civil de la Administración Pública de Neuquén, que habilita la exoneración cuando existe condena firme por delitos incompatibles con la permanencia en la función pública. La norma fue refrendada por el ministro de Trabajo y Desarrollo Humano, Lucas Castelli, y por el ministro Jefe de Gabinete, Juan Luis “Pepe” Ousset.

Regularización administrativa

Además de las exoneraciones, el decreto regularizó la situación administrativa de Emanuel Rodolfo Victoria Contreras, cuya responsabilidad administrativa quedó acreditada en el sumario, aunque no se le aplicó sanción disciplinaria debido a que presentó su renuncia en 2024. No obstante, el reproche administrativo quedó asentado en su legajo personal.

Desde el Ejecutivo se indicó que la decisión ratifica la política de “tolerancia cero” frente a hechos de corrupción, que contempla la remoción de agentes con condenas penales o con implicancias judiciales por delitos contra el Estado.

La causa por planes sociales

Las exoneraciones se enmarcan en la denominada “megacausa” por estafas con planes sociales, que concluyó con sentencia en diciembre de 2025. El Tribunal Oral, integrado por los jueces Juan Manuel Kees, Juan Guaita y Luciano Hermosilla, declaró penalmente responsables a 12 exfuncionarios por delitos de administración fraudulenta agravada en perjuicio de la administración pública.

En ese fallo se impusieron penas de prisión efectiva e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos a varios de los condenados, entre ellos Soiza, Osuna y Sanz, mientras que otros acusados, como Contreras, recibieron penas de prisión condicional.