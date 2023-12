Plottier: los concejales se despidieron con un tarifazo del agua

Tarifazo de la Cooperativa de Agua Potable de Plottier. Gentileza Juan Méndez. Tarifazo del agua en Plottier. Gentileza Juan Méndez.

Como en los anteriores tratamientos, los concejales que no lo aprobaron fueron Marisa Torres San Juan (Movimiento Ciudadano Activa), Malena Resa (Comunidad) y Matías Ramos (Evolución).

"Una vez más no aprobamos este aumento porque me parece que a esta altura no alcanza con la información sobre sus cuentas que presentaron. Yo vengo planteando que tiene que haber una planificación y un trabajo en conjunto", explicó la concejala Resa a LMN.

Consideró además que "el aumento es para los que pagan", y aseguró que "no hay beneficios para los que no pueden pagar".

"Los mismos lobbistas que funcionaron para otras cuestiones son los que aprueban el aumento de la Cooperativa de Agua y para mí no es la forma de trabajar ningún expediente. No digo que las cooperativas no deben estar politizadas, pero no se puede aprobar este tipo de ordenanza por eso", apuntó la concejala.

Tarifazo de la Cooperativa de Agua Potable de Plottier. Gentileza Juan Méndez. Las autoridades de la cooperativa presenciaron la sesión. Gentileza Juan Méndez.

Una carpeta con 500 páginas

Por su parte, el presidente del Concejo Deliberante, Claudio Pinilla, informó a LMN que acompañó el aumento, ya que la cooperativa presentó toda la documentación respaldatoria.

"La cooperativa vino al Concejo a traernos la información, lamento que los que dicen de tener dudas no hayan podido estar. Incluso presentaron una carpeta con más de 500 páginas en la que venía detallado todo lo que realizaron este año y los planes que tienen para el próximo", aseguró.

El pedido de aumento había sido en un principio del 52%, pero cuando las autoridades de la cooperativa elevaron el informe anual subieron ese porcentaje al 62 % que finalmente se aprobó.

"Nosotros seguimos en la misma postura de pedir que no haya más una tarifa plana, ya que esta tarifa hace que un vecino que llena la pileta en un barrio privado pague lo mismo que al que no le llega el agua"; aseveró el concejal Ramos. "La información que enviaron entró por la ventana y no dieron cuenta de sus ingresos por las grandes obras, por ejemplo en barrios privados", agregó.

Presupuesto

El intendente electo Luis Bertolini, quien entra en funciones el próximo 10 de diciembre, contará el año que viene con un presupuesto municipal de 27.337.991.673 millones de pesos.

La suma es casi cuatro veces la del actual presupuesto y este jueves también fue aprobado por el Concejo Deliberante.

Según lo estipulado en la ordenanza, para gastos de personal harán falta 15.391.907.200 pesos, lo que representa un 59% del total del presupuesto.