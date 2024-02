Polémica con los motorhomes: estacionan y derraman desechos en cualquier lado

En estos días, gran cantidad de motorhomes coparon las calles de Villa La Angostura, estacionando en cualquier parte. Incluso algunos pernoctan en lugares no permitidos y vierten sus desechos de baño donde les queda cómodo. La situación no pasó desapercibida por algunos vecinos indignados, quienes a modo de denuncia y escrache sacaron fotos y las viralizaron en los medios.

En diálogo con LMNeuquén , el secretario municipal de Turismo, Alberto "Beto" Calvo, se hizo eco de la problemática y aclaró: "La situación en la villa no difiere de otras localidades como San Martín de los Andes y Traful. Aquí, hay una ordenanza que estipula la prohibición de estacionar en todo el ejido urbano. Para eso hay campings cercanos que sí están habilitados. Inclusive hay uno o dos que facilitan la deposición de los líquidos y efluentes".

motorhomes vla Diario Andino

Por el momento, comentó que los inspectores municipales se acercan de manera "amigable" para aconsejar a los dueños que conozcan la ordenanza municipal. Es una acción preventiva que tiene como finalidad generar informar, generar conciencia y evitar que sean multados.

Yendo a la realidad de los motorhomes, advirtió que su número ha crecido de "manera exponencial" desde la pandemia de Covid-19 hasta la fecha. "Están en todos lados", aseveró. Por eso, consideró oportuno abordar el tema y trabajar sobre una ordenanza que habilite ciertos sectores del espacio público para que este tipo de vehículos puedan permanecer por algunas horas, sin costo.

La problemática se agrava cuando además de estacionar en cualquier lado, la gente que se traslada en estos vehículos decide pasar la noche a la orilla de un río o en un mirador. No se puede. "Algunos necesitan descargar y lo hacen en cualquier lado, no todos. Hay un quiebre de valores de la sociedad, donde todos tenemos que ser inspectores del lugar que habitamos. Tenemos la obligación de serlo, si detectamos una irregularidad, ya que los inspectores no dan a basto para hacer el control", consideró Calvo.

Motorhome y el espacio público

La idea de habilitar ciertos espacios para que los motorhomes permanezcan por algunas horas supone un cambio en la legislación vigente, que ya la misma directamente prohíbe su estacionamiento en la vía pública. "La ordenanza se tiene que cambiar para que la gente que transita en estos vehículos pueda visitar la villa, hacer una parada por algunas horas, comprar y recorrer. No se le va a cobrar por esto", insistió.

Al respecto, se están buscando los lugares adecuados.

motorhomes vla Diario Andino

"Se trabaja con el EPAS que está cerca del casco céntrico para hacer la deposición de los afluentes. Ahí hay que hacer la planta de tratamiento para motorhomes", indicó el secretario municipal de Turismo.

En cuanto al acampe, tiene que ser en campings y lugares que reúnan las condiciones necesarias. Personal de Parques Nacional trabaja con la misma lógica. Es una realidad. "Cada municipio tiene que ser amigable con la localidad y brindar soluciones", afirmó.

"Lo que le vamos a brindar es un estacionamiento en determinadas zonas y por determinado tiempo, de forma gratuita, porque son muchos los que hay. El pernocte no se puede hacer en una calle, ni en un mirador o a la orilla de un río. No podemos permitirlo. Una cosa es estacionar, otra acampar". Alberto "Beto" Calvo, secretario municipal de Turismo de Villa La Angostura.