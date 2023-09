Polémica por una jauría de perros que ataca en el Balneario Municipal

"Yo soy una persona con estado físico y pude defenderme. Pero me preocupan los adultos mayores y los niños, que no puedan hacer nada para que no los muerdan", expresó Susana Gatti, en diálogo con LMNeuquén.

Todo ocurrió alrededor de las 15:15 del viernes. Ella iba a su casa y vio que los perros cruzaban la calle Linares de una punta a la otra. "Primero me atacó uno negro con chaleco verde flúor. Luego se sumó otro grandote. Yo empecé a retroceder. Se sumaron otros más. Eran como cinco. Seguí retrocediendo, mientras me defendía con una campera. Uno se paró en dos patas y tiró mordiscones. Me llegaba a la altura de mi cara. No había forma de pararlos. Al final me caí en el medio de la calle y casi me pisan. Algunos automovilistas pararon y tocaron bocinazos para espantarlos. Gracias a ellos, los perros se alejaron. Yo no podía ni respirar de la desesperación. Un matrimonio me trajo hasta Copahue y Linares, donde vivo", relató la mujer.