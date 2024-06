Policías asistieron un parto casero en el oeste neuquino

Una dotación de policías de la Comisaría 16 prestaron su ayuda durante un parto casero. Aunque los efectivos no tienen un entrenamiento específico para este tipo de tareas, sus conocimientos de primeros auxilios fueron útiles para brindar la primera asistencia a una mujer de 28 años que llamó al 101 para pedirles ayuda durante el nacimiento de su bebé.

Unos minutos después, y tras haber sido convocada por la Policía, una ambulancia arribó al lugar y trasladó a la mujer de 28 años y al bebé al hospital Heller. "El bebé, un varoncito, está en buen estado de salud, se encuentra en el área de neonatología del hospital", detalló el comisario.

Los detalles del parto

Si bien los efectivos no indagaron sobre los motivos por los cuales la familia no concurrió al centro de salud, consideraron que todas las situaciones son diferentes y que lo más importante era brindar los primeros auxilios necesarios para resguardar la salud del bebé y su mamá. Así, incluso cuando los policías no cuentan con una capacitación específica para colaborar en partos, están preparados para hacer "lo que sea necesario" según cada emergencia.

Tras la intervención del personal de la Comisaría 16, la Policía se comunicó con referentes del hospital, quienes señalaron que la familia se encontraba bien y había recibido las atenciones necesarias en ese centro de salud del oeste de la ciudad de Neuquén.

SFP Hospital Heller guardia Sebastian Fariña Petersen

Muñoz aclaró que la actuación de los agentes fue veloz y en un clima de tensión, ya que la mujer que los llamó solicitando ayuda cuando la sorprendieron las contracciones. Por eso, no hubo tiempo para fotos ni para celebrar el nacimiento del bebé. Sin embargo, destacó la labor de la dotación que acudió con velocidad a bordo del patrullero y que pudo garantizar la salud de un recién nacido.

Los policías de Neuquén suelen intervenir en diferentes urgencias familiares a partir de los llamados que reciben al 101. En muchos casos, los padres acuden desesperados cuando sus hijos pequeños no pueden respirar, por lo que se dieron numerosos casos de efectivos que realizaron actos heroicos al salvar la vida de los infantes de Neuquén.

Sin embargo, también se dan algunas situaciones en que los policías se convierten en parteros eventuales. El año pasado, el personal de la Comisaría 18 asistió un parto casero, y algo similar ocurrió también en 2021, también en la misma zona del oeste neuquino.