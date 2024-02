"Por $2.900 pesos pará, no me mates": el dramático pedido del playero que lo llevaron puesto en el capot

Los agresores que escaparon para no pagar la carga en la estación de Autovía Norte fueron identificados. El trabajador contó a LMN lo que vivió en primera persona.

"Estoy ahí, un toque traumado" , dice Franco, dolorido y en su casa. Es el joven playero de 23 años que protagonizó una película demencial hace pocos días, cuando un conductor y su señora escaparon de la estación de servicio para no pagar y se lo llevaron en el capot de su auto 200 metros, por la Autovía Norte. Hoy recuerda cada detalle de la pesadilla que vivió el pasado viernes 16 y confiesa: " Nunca jamás pensé que me podía pasar esto. Y sí, tengo miedo. Miedo de que vuelva a la calle".

Pero Franco está más enfocado en su recuperación que otra cosa. Le duelen las rodillas, la muñeca, la mandíbula...es que luego de ser arrastrado 200 metros en el capot de un auto, decidió arrojarse al asfalto y cayó boca abajo. "Recuerdo todo... el hombre hacía maniobras en zigzag para tirarme. En un momento miró el capot, le golpeo el parabrisas y le digo 'por 2.900 pesos pará, no me mates´. La señora gritaba ´tiralo, tiralo´. La pienso y me tiro yo, y caigo boca abajo", contó, en diálogo con LMNeuquén.

ypf parque industrial El hombre que se fue sin pagar. Foto: Gentileza Móvil Rigo.

Cayó sobre la Autovía Norte, y en shock comenzó a correr hacia la estación de servicio. "Estaba mareado, no sabía donde estaba, pero corrí", agregó.

Una vez en la estación fue socorrido y cuando pudo radicó una denuncia en la Comisaría 20. "Supuestamente me dijeron que los habían detenido, pero no sé más nada", indicó.

El hecho fue de público conocimiento el pasado 16 de febrero cuando el automovilista y su pareja llegaron en un auto y cargaron nafta súper. En un principio, iban a cargar 5 mil pesos. Pero luego, el conductor le pidió al playero que le cobrara menos porque no sabía si tenía plata en la tarjeta. Otro compañero de trabajo vio la pistola del surtidor enganchada, pensó que se había estrangulado y le cargó hasta 2.900 pesos. "El hombre empieza a gritar ¡pará, pará! se calentó y comenzó a putearlo de arriba a abajo. Yo le dije que no hacía falta tanta violencia hacia mi compañero", recordó.

Le pidió que aguarde porque estaba terminando de atender a otra clienta, mientras el agresor le decía que se apure porque tenía que irse enseguida. Posteriormente, fueron a la oficina a pasar la tarjeta por el posnet. El hombre fingía no saber si tenía plata para pagar. Como luego se vio en las cámaras de seguridad, pasó su tarjeta y tenía fondos insuficientes. Tampoco tenía otros medios de pago. Y tiró 300 pesos en el mostrador. "Le digo que no puede pagar con eso el combustible, que busque a otra persona", reveló Franco.

ypf parque industrial Se fueron sin pagar y el playero intentó detenerlos. Foto: Gentileza móvil Rigo.

Se le ocurre preguntarle a su señora. Nuevamente, como se ve en las cámaras, la mujer pasa dos tarjetas y las dos fueron denegadas por falta de fondos. Para esto, el playero vio que el auto ya no estaba más en el surtidor. Se había alejado algunos metros, en dirección a Plottier.

Acompañó a la joven hasta el auto, y cuando estaba enfrente del mismo, muy pegado al capot escuchó a la mujer que dice "pisalo, acelerá". Y recordó: "Yo estaba adelante y quedé colgado, arriba del capot".

Hoy, con el vivo recuerdo de la pesadilla que vivió, aseguró que "nunca los había visto".