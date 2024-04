Por lluvias y nevadas, se complica el tránsito en las rutas neuquinas

Por la alerta meteorológica que rige para buena parte de las provincias de Neuquén y Río Negro, desde la Dirección Provincial de Vialidad informaron cómo es el estado de las rutas. Aunque hay puntos de lo que todavía no se obtuvo información, se recomienda verificar las condiciones del tiempo antes de salir de viaje, ya que la presencia de nieve y hielo sobre la calzada podría complicar la transitabilidad.

Según el último parte, emitido este lunes por la mañana, la ruta provincia 26 está cortada por una extensión de 20 kilómetros, entre Caviahue y Copahue, a causa de la acumulación de nieve sobre la calzada, en un camino no pavimentado.

flash vialidad nieve.jpg

A su vez, la ruta nacional 242, que es pavimentada, está intransitable en un tramo de 9 kilómetros, entre el empalme de la ruta provincial 23 y el paso internacional Pino Hachado. En este caso, la interrupción de los viajes se dio a causa de las neviscas y los fuertes vientos que complican el tránsito por el lugar.

Con respecto al Paso Internacional, se informó que Pino Hachado estará cerrado por toda la jornada por la presencia de fuerte viento blanco que complica la visibilidad. De esta manera, los viajeros que deseen cruzar hacia Chile tendrán que optar por pasos fronterizos alternativos.

Desde la oficina provincial señalaron que el paso Icalma se encuentra transitable con precaución por sectores con hielo, aunque se recordó que el cruce entre Argentina y Chile permanece habilitado este lunes.

Según se informó desde el SMN, la alerta se eleva a Naranja en parte de los departamentos de Aluminé, Chos Malal, Locopué, Minas, Picunches, y Ñorquín. Los fenómenos podrían comenzar a la mañana y extenderse durante todo el lunes, con mayor intensidad hacia la tarde. La nieve, en los sectores de alerta naranja, podría alcanzar acumulación de entre 50 y 60 cm.

En ese contexto, el último flash informó que la ruta nacional 13, en el tramo que va de Primeros Pinos a Litrán, se encuentra intransitable este lunes a partir de una intensa nevada y acumulación de nieve en la zona del Atravesado. Por razones de seguridad, no se permite el paso de los vehículos.

ruta 43 nieve transito control policia Gentileza @NicoFuentes14

Desde Vialidad Provincial aclararon que hay muchas rutas que podrían verse afectadas por las condiciones del tiempo, aunque no hay todavía información sobre sus condiciones para la circulación. Entre ellas se cuentan las ruta nacional 22 que une Cutral Co con Zapala y también la ruta 40, desde Chos Malal y hacia el sur. El acceso al cerro Chapelco, la zona de La Rinconada, el área de Las Lajas y el acceso al paso internacional Cardenal Samoré también podrían verse afectados por fenómenos climáticos, aunque no se brindó información sobre el estado de las rutas.

En contextos de malas condiciones del tiempo, se recomienda siempre verificar el estado de las rutas con los referentes de la Policía Caminera. Además, se aconseja llevar ropa de abrigo, agua y alimentos dentro del vehículo, en caso de que se requiera esperar en el auto a que las condiciones mejoren.