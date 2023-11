Por miedo a la devaluación, los neuquinos se "refugian" en los cruceros

En un contexto de incertidumbre política y económica, muchos neuquinos buscaron estrategias para resguardarse de una posible devaluación que ponga en jaque sus vacaciones en el extranjero. Por eso, en las últimas semanas se notó un incremento de las consultas en las agencias de viajes y una tendencia creciente a pagar de forma adelantada viajes de tipo all inclusive en el Caribe o cruceros , que permiten asegurar no solo los traslados y el hotel, sino también las comidas.

Leonardo Sebastián, titular de Sebastián Viajes, aseguró que el grueso de las consultas y contrataciones se dieron antes de las elecciones generales del 22 de octubre y a partir del temor a una posible devaluación del dólar oficial. Si bien esto no sucedió, la brecha cada vez más amplia entre el valor oficial y el blue motivó a muchos neuquinos a seguir contratando paquetes para congelar los precios en pesos.

Desde esta agencia aclararon que los operadores y mayoristas solo aceptaban pagos en pesos hasta el pasado viernes , ya que en la semana previa al balotaje cotizarán los valores en dólares. "Probablemente, después de las elecciones va a haber incertidumbre en la cotización, porque el giro de divisas al extranjero tiene un proceso que demora una semana y no quieren toman pagos en pesos si puede cambiar la cotización cuando tengan que girar", aclaró.

En ese sentido, detalló que muchos clientes se apuraron a pagar sus viajes y así congelar los valores en pesos, mientras que otros optan por destinos nacionales donde pueden llegar a conseguir cuotas sin interés para morigerar el costo total. Sin embargo, señaló que gran parte de los clientes optó por pagar paquetes con hoteles de estilo todo incluido o cruceros que salen desde Buenos Aires y que también incluyen las comidas.

"La idea es pagar ahora y ya tener cubiertos todos los gastos desde acá", dijo Sebastián y agregó: "Si uno viaja a Europa, por más que pague antes el aéreo y el hotel con desayuno, después tiene que pagar, por ejemplo, 15 euros por una comida, que no sabe cuánto va a salir". Por eso, los pasajeros, y sobre todo las familias, buscan opciones que ya les garanticen los servicios básicos cubiertos, incluida la alimentación.

De esta manera, los destinos con más salida en esta agencia neuquina son Punta Cana o La Romana, en República Dominicana, además de la Riviera Maya o Costa Mujeres, en México y Aruba o el norte de Brasil, donde hay hoteles de este tipo. Son paquetes de una semana que tienen un valor aproximado de 1,5 millones de pesos por persona en temporada alta y 600 mil por pasajero en temporada baja, que se pagan en pesos según la cotización turista.

Brasil, el Caribe, Estados Unidos y Europa son los destinos más buscados por los viajeros. Los neuquinos buscan pagar sus viajes con anticipación para resguardarse de la devaluación.

"Se cotiza al dólar oficial de 366 pesos, más el impuesto PAÍS y otras dos percepciones", dijo Sebastián y aclaró que, si bien muchos lo calculan como un 100% de carga impositiva en las compras fuera del país, las agencian consiguen reducir esa recarga al 80%, por lo que cada dólar cotiza en menos de 700 pesos. Los cruceros tienen precios variables, con una fórmula que cambia según la anticipación de la compra y la cantidad de vacantes en cada barco, así como la cantidad de paradas y el recorrido, pero se estima que pueden costar entre 500 mil pesos y un millón por pasajero.

El agente detalló que tuvieron mucho éxito también en la venta de paquetes más económicos a partir de una promoción que lanzaron con la aerolínea low cost Jetsmart, que ofrece vuelos a Río de Janeiro, en Brasil. Así, ofrecían viajes de una semana en Buzios con alojamiento en posadas tres estrellas, que se cotizaban entre 250 mil y 300 mil pesos por persona.

Los destinos nacionales, con más demanda

Si bien son muchos los neuquinos que optan por pagar por anticipado sus vacaciones en el exterior, también hay muchos que se inclinan por visitar destinos de la Argentina para aprovechar la financiación de las tarjetas de crédito. "Todavía hay hoteles que se pueden pagar en cuotas, ahora por el Cyber Monday, Aerolíneas Argentinas ofreció seis cuotas sin interés para volar a destinos nacionales y eso tuvo mucho éxito", dijo.

Agregó, además, que la mayoría de las ventas de destinos nacionales se dieron durante los programas del PreViaje, aunque la última edición tuvo menos impacto en las agencias por la restricción de las fechas. Entre los destinos más populares para los neuquinos se ubican Iguazú y el Noroeste, con Salta como el punto más elegido. "Este año lanzamos un viaje grupal a Salta e Iguazú que le fue muy bien, lo armamos porque notábamos que esa era la mayor demanda de nuestros clientes", afirmó.

"Los que iban a las cataratas solían alojarse del lado brasilero porque tenía más opciones de desayunos, pero ahora la mayoría se queda en hoteles del lado argentino que han mejorado mucho las prestaciones y que se pueden pagar en pesos sin percepciones ni impuestos", dijo el agente y agregó que algunos clientes también se resguardan de la inflación contratando hoteles con media pensión, pero no hay servicios de all inclusive y la mayoría no los aprovecha porque pasan todo el día en excursiones fuera del hotel.