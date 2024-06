Por qué la UNCo asegura que se beneficiará con el Plan de Regionalización

La encargada de la presentación

La presentación estuvo a cargo de la subsecretaria del Consejo de Planificación y Acción para el Desarrollo (COPADE), Ana Servidio, quien depende de la Secretaría de Planificación y Vinculación Institucional del ministerio Jefatura de Gabinete.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/COPADEneuquen/status/1805342963389939813&partner=&hide_thread=false Presentamos el Plan Provincial de Regionalización en la Universidad Nacional del Comahue (UNCo). Se realizó en la sede Neuquén y participaron referentes de las distintas facultades. Además, de forma virtual, se unieron representantes de otros asentamientos de la provincia. pic.twitter.com/DlV2V7zCvp — COPADE (@COPADEneuquen) June 24, 2024

Durante su exposición, Servidio consideró que el trabajo con la UNCO “es clave” para la provincia. “Porque es una universidad regional, que se pensó con una estrategia que viene a responder a necesidades territoriales”, dijo.

Afirmó que, este Plan, “es una herramienta para atender a un diagnóstico de una provincia muy desequilibrada, macrocefálica, con faltas de oportunidades en el interior y con la necesidad de pensar una estrategia de desarrollo que incluya a las siete regiones”: Comarca Petrolera, Vaca Muerta, Centro Oeste, Norte, Confluencia, Limay Medio y Sur.

Por último, Servidio remarcó que “el gobernador siempre plantea, y nosotros lo tomamos como un mandato para trabajar, que no dividimos la provincia sino que la integramos en regiones”.

La regionalización busca fortalecer la organización provincial en siete regiones para lograr la eficiencia de la gestión en el territorio. Se organiza con delegados regionales que mantienen diálogo continuo tanto con las autoridades locales como con el gobernador a través de Jefatura de Gabinete.

Participaron de esta presentación la Decana de FAEA, Mariela Martínez y el subsecretario de Vinculación y Transferencia Tecnológica de la UNCo, Luciano Coppis, las directoras provinciales de Planificación Estratégica, Silvia García Garaygorta y de Planificación Regional, Daniela Torrisi y el director general de Gestión Interinstitucional de la Agencia Neuquina de Innovación para el Desarrollo (ANIDE), Juan Torres, entre otras personas.

En Villa Pehuenia

El viernes de la semana pasada se realizó la reunión de la región Centro Oeste, en Villa Pehuenia, con la participación de los 12 municipios y comisiones de fomento que la integran: Quili Malal, Ramón Castro, Villa del Puente Picún Leufú, Los Catutos, Covunco Abajo, Las Coloradas, Bajada del Agrio, Las Lajas, Aluminé, Villa Pehuenia, Zapala y Mariano Moreno.

El presidente de la Corporación Interestadual Pulmarí y coordinador del Consejo Zonal Pewence, lonco Daniel Salazar, participó de la misma y agradeció la invitación. “Como lonco de una comunidad, reconozco que nos hayan convocado. Pude plantear lo que nosotros trabajamos en conjunto con gobiernos municipales y las instituciones del Estado provincial”, señaló.

Salazar, quien además es lonco de la comunidad Hiengueihual de Epu Pehuén, destacó la importancia de “la decisión que haya regiones. Hay realidades diferentes; es bueno saberlo. Tenemos que conocernos, trabajar en conjunto con lo que tenemos a disposición. Es importante que vayamos todos juntos”.

Esta modalidad, con mesas de trabajo por región, tiene como objetivo la escucha de ministros e integrantes del gabinete provincial, para poder recibir las demandas y problemáticas de los intendentes y presidentes de comisiones de fomento de la región, quienes fueron elegidos y representan a las comunidades.

El modelo de regionalización implementado por Figueroa se orienta en llevar oportunidades a todas las localidades, con el horizonte puesto en el crecimiento de cada región.

En la reunión de Villa Pehuenia, el ministro Jefe de Gabinete, Juan Luis Ousset, expresó que están compenetrados con la regionalización y dijo que “la Provincia debe integrarse en regiones. No puede haber regiones que no crezcan, que estén postergadas, como mencionó Daniel, donde no lleguen las oportunidades”, aludiendo a las palabras del lonco Daniel Salazar, durante su intervención.