Por qué mataron animales en un área protegida de Neuquén

Sin embargo, el hecho de misterio no tiene nada. Detrás de la matanza, hay una explicación y fuertes argumentos vinculados a la conservación de la naturaleza.

La intendenta del Parque Nacional Lanín, Patricia Mancilla, contó a LU5 que desde 2019 hay una disposición de la Dirección Regional Patagonia Norte para que la administración de los parques también realicen asistencia técnica en materia de conservación, desde el Río Colorado hacia Ushuaia.

En ese marco, fue aprobado un plan de erradicación del ganado bagual para poder recuperar el hábitat del huemul en áreas protegidas como Queñi. "Esto, para nosotros, es lo más importante", sostuvo.

Por un lado, está el área de uso público que incluye un camping libre con una caminata de cuatro kilómetros hacia las termas. Pero pasando las termas está la reserva natural estricta. "Aquí están prohibidas todas las actividades que modifiquen las características naturales de la zona, amenacen con disminuir la diversidad biológica o que de cualquier manera afecten a los elementos de fauna y flora", sostuvo.

En su momento, se trabajó fuertemente con los pobladores de la zona para que tengan conocimiento del inicio del plan de erradicación de ganado bagual en esa zona protegida.

"La idea es erradicar el ganado vacuno para que podamos volver a tener huemules en nuestro parque nacional, una especie endémica de los bosques patagónicos que se redujo en un 99 por ciento", comentó la autoridad.

Aclaró que la muerte de animales no ocurrió en el sector de termas, sino en la reserva estricta natural, donde no debería haber nadie, ni siquiera pobladores sacando fotos porque es un lugar al que no se puede acceder.

"Las fotos son reales, también entendemos como institución, que son fotos y acciones que afectan a la sociedad, que no son simpáticas. Pero la realidad es que tenemos que poder comunicar por qué en los parques nacionales hay cotos de caza y la provincia lleva a cabo acciones y controles de caza, como el plan de raleo del ciervo colorado", contó.

"Todos esto tiene que ver con la conservación de la naturaleza, tanto los cotos de caza como el trabajo de erradicación de ganado bagual tiene que ver con objetivos de conservación", reiteró.

El objetivo que se persigue es intentar que la fauna autóctona siga estando y se mantenga su distribución en las zonas protegidas. "Cuando hay fauna exótica, sea el ciervo colorado o el ganado vacuno, se elimina o se corre la fauna autóctona. Y nuestro trabajo es conservar y recuperar", enfatizó.

Por eso, todas las acciones que emprenden van encaminadas a recuperar la población de huemules. Advirtió que no es algo que se pueda lograr en un año, en tanto dicho trabajo supone procesos muy largo, pero hay confianza y entusiasmo.

"Estamos trabajando con una reserva privada de Chile, ellos tienen criaderos de huemul, tienen control de los huemules que van soltando y hacen un seguimiento con collares. Sabemos que algunos de ellos estuvieron muy cerca de pasar al Parque Nacional Lanín, son todas cosas que vamos trabajando, por eso llevamos adelante este plan", cerró.