¿Porqué dejó de funcionar la fuente de agua de la plaza de Centenario?

Los operarios hallaron una inesperada sorpresa en la estructura que no tiene ni un año. El proyecto viene desde hace una década y costó fortunas en pandemia.

La estructura, que le cambió el aspecto y la vida a la plaza San Martín, se ejecutó en la pandemia del 2021, cuando las miradas estaban en el sistema de salud, en las consecuencias del encierro y no en la obra pública. Hoy la fuente central dejó de funcionar y repararla, costará al menos 5 millones de pesos. Poco dinero, pero mucho para una obra que no tiene un año de funcionamiento.

En su momento se gastaron $126 millones (de los de antes de la devaluación) en remodelar toda la plaza y la gente estaba descontenta por el destino del dinero en plena época de COVID 19 . Todo esto, sin saber que era un crédito que la Municipalidad había gestionado y que no pudo rechazar ni cambiar de objeto. Es decir, si rechazaba el crédito no se hacía plaza.

WhatsApp Image 2024-01-17 at 23.46.52.jpeg Los operarios hallaron que los materiales de los caños de la fuente no eran inoxidables. El sistema colapsó y se quemaron las bombas en menos de un año. Gentileza

Pero tras la inauguración de la plaza en los 100 años de Centenario, la sociedad se empezó a amigar con la obra vistosa de la fuente y colorida, desconociendo que una falla técnica la dejaría fuera de servicio por un tiempo.

Al principio, la fuente de agua presentaba cortocircuitos, se quedaba sin luz por la noche, en verano de 2023. Y hasta padeció las bromas de quienes le echaron detergente comprometiendo el sistema eléctrico. También la usaron como pileta y todo fue un enorme descontrol, pese a la alegría de la comunidad.

Antes del cambio de gobierno la comuna tuvo que reparar algunas luminarias y cableados para poder seguir funcionando, pero con poca vida útil. Eran los primeros signos de que algo estaba fallando.

Fuente de agua: caños oxidados y mantenimiento

Pero la fuente, que por el diseño no tiene nada que envidiar a las de otras partes del país ¿o del mundo?, empezó a deteriorarse rápidamente durante 2023, sobre todo después del 16 de abril, cuando el intendente Javier Bertoldi perdió las elecciones y parte de la gestión quedó en suspenso.

Hace unas semanas, que el sistema de bombeo y recirculación dejó de funcionar, y la altura del corro se acortó considerablemente. Muchos en su momento pensaron que se trataba de un tema de ahorro, por el clima de austeridad de la comuna al asumir la gestión del intendente Esteban Cimolai (y en la provincia).

Centenario Fuente Plaza San martin (9).JPG La fuente quedó parda por la quema de bombas y la suciedad de las cañerías que dañaron el sistema. Ahora parece una pileta con agua estancada. Claudio Espinoza

Pero no fue así, todo lo contrario. Los técnicos hallaron serios desperfectos en la construcción, que se usó un tipo de caños que se oxidaron fácilmente. Dos bombas centrífugas de 4 HP no estaban en funcionamiento y otra más en el proyecto, que no estaba instalada.

La obra de la plaza estaba presupuestada $62.378.183,15 –con un plazo de seis meses de obra- pero con la redeterminación de precios, pasó a $126.986.902,44 con un tiempo de ejecución de 300 días a partir del pasado 6 de enero de 2022. Sin embargo aún no se sabe cuál es el costo final de la misma.

Según pudo saber LM Neuquén hace varias semanas que operarios de la Secretaría de Agua y Saneamiento revisaron exhaustivamente la fuente y hallaron que todo el sistema de cañería estaba obstruido y oxidado. ¿Cómo es posible si no tenía un año de haberse inaugurado?

Al parecer, la estructura presentaba una seria falta de mantenimiento y los caños internos que colocó la empresa no serían de material inoxidable sino de galvanizado, un metal que comenzó con una corrosión interna importante. A tal punto que los operarios sacaron óxido y hasta ramas de las bombas que se quemaron.

El proyecto para remozar la plaza de Centenario viene desde hace más de una década y ha sido el fetiche de las gestiones políticas que buscan trascender con obras «que se vean» y no enterradas como el sistema de cloacas.

Otro proyecto con la fuente cuadrada

La Municipalidad había lanzado el proyecto junto a la Cooperativa Telefónica Centenario que se presentó en la Casa de la Cultura. Era otro diseño, pero también con una fuente (esa vez cuadrada) que representaban los canales de riego de las chacras, hoy cada vez más clausurados por las urbanizaciones y los loteos rurales que se dieron durante la última gestión municipal.

Plaza maqueta 2014 (2).JPG La maqueta de cómo iba a quedar la plaza en 2014. La fuente era cuadrada y no redonda. Hubo una donación de $1 millón de Provincia, pero la obra nunca arrancó.

En ese momento, hubo una intención de recolectar dinero de las empresas. De hecho, se buscó a los proveedores de la Municipalidad para que hagan donaciones y hasta el gobierno provincial en la gestión de Jorge Sapag había anunciado un aporte de $1 millón para la plaza, algo que nunca se concretó.

Así las cosas, la fuente de la plaza central se va a reparar en algún momento. Con otro costo millonario y con dudas de cómo se terminó esa obra en tiempo récord.