Portazo de Raúl Podestá al Frente Grande mete ruido a la política de Neuquén

“No recuerdo haber estado en un espacio que haga silencio, no estoy de acuerdo con eso y me ha llevado a decidir; pero la gota que rebalsó el vaso es el acuerdo que firmó Milei , que no es un acuerdo sino una imposición que el gobernador ha aceptado”, sostuvo Podestá en radio Calf.

Raúl Podestá.jpeg Raúl, Podestá anunció su renuncia como afiliado al Frente Grande por las redes sociales. Militó desde el inicio del partido en 1993.

Figueroa firmó el Pacto de Mayo del compromiso de cumplir con 10 puntos junto a 18 gobernadores, en medio de un clima de cambio de época en el país, donde priorizó el diálogo. “Para crecer hay que dialogar”, justificó.

Frente Grande: la alianza con Figueroa

La renuncia de Podestá abre un interrogante en un sector, que le aporta a Figueroa otra diversidad en su armado, pese a que el Frente Grande (como otros partidos minoritarios) le aportó el 3% de los votos en las elecciones del 16 de abril de 2023, cuando le ganó a Marcos Koopmann del MPN.

Dentro del paquete del Frente Grande está el cargo de Soledad Martínez, ministra de Educación de la provincia de Neuquén, que tiene un fuerte respaldo por parte del gobernador. El sello se usó también para otros armados locales en los municipios, con relativo peso específico.

Podestá sostuvo que se mantuvo en silencio y que el año pasado renunció a la conducción del Frente Grande, pero todavía era afiliado. Fue en el momento en el que el partido fundado por Carlos “Chacho” Álvarez en 1993 durante el menemismo empezara a tejer lugares en el gabinete de Figueroa.

pacto de mayo.jpeg

“Se tomaron decisiones que no compartí, a partir de ahí renuncié a la conducción del partido, no me gustó la orientación que se fue dando con los acuerdos. He militado toda mi vida compitiendo con el Movimiento Popular Neuquino, que necesitaba un cambio y una oposición para transformar esta provincia en otra cosa”, indicó el ex legislador provincial, que también fue intendente de Zapala.

"Fue a arrodillarse (por Rolando Figueroa) ante el poder central, con un hombre que niega los desaparecidos, que niega nuestra historia” - Raúl Podestá "Fue a arrodillarse (por Rolando Figueroa) ante el poder central, con un hombre que niega los desaparecidos, que niega nuestra historia” - Raúl Podestá

El ex líder del Frente Grande cuestionó el silencio de la dirigencia política opositora en Neuquén, que hoy está acoplada al Frente Neuquinizate, sobre todo las fuerzas más progresistas.

“He estado en silencio, pero el silencio es de nuestro partido. Hubo exclusión de los trabajadores del Estado, el vaciamiento del Conicet y las cuestiones que tienen que ver en la cultura, los despidos de trabajadores de Radio Nacional. Esto ha sido una cuestión atinente al espacio político que gobierna la provincia y hay un silencio respecto a estas problemáticas”, enfatizó.

Podestá dijo que “no hay una sola voz opositora en la provincia” y cuestionó a Figueroa por haber firmado el Pacto de Mayo. “Fue arrodillarse ante el poder central, con un hombre que niega los desaparecidos, que niega nuestra historia”, concluyó.