Presentaba una pelea y cayó desplomado: "Estuve 20 minutos muerto, se me apagó la luz"

“Estuve muerto 15 minutos, es decir, con muerte súbita . Me hicieron reanimación y me salvé porque había dos médicos fabulosos que me apretaron el pecho ese tiempo, la tienen clara sobre como se actúa en estos casos. Muchos creyeron que había fallecido , se corrió esa bola por el estado en que salí del Gimnasio Municipal. Venían llorando a darme el adiós”, cuenta a LMCipolletti Rubén , horas después de abandonar el Hospital Castro Rendón , tras permanecer internado durante un mes.

Ruben con el medico.jpg El presentador de la pelea junto a uno de los médicos que lo salvó.

Su descompensación generó tal consternación que la velada que se realizaba esa noche fue suspendida. Ahora, la noticia del alta médica llenó de alegría y felicidad al ambiente boxístico y deportivo de la región, y en especial a sus familiares, amigos y a los vecinos de Allen, que tanto lo estiman.

“Recién le decía a mi señora que me sorprende el cariño de tanta gente, por las oraciones en todo el país y el mundo que se hicieron por mí. Se me apagó la luz, estuve 20 minutos sin pulso, por lo que me dijeron los médicos cualquier otra persona no hubiera aguantado, justo me salvaron dos doctores que me revivieron en el gimnasio y también sus colegas que luego me atendieron en el Hospital”, estremece con su relato.

Fueron varios días luchando “golpe por golpe” con la muerte. Una semana sin reacción. Hasta que “desperté y me agarró una locura al verme lleno de cables, quise sacarme todo, no sabía cómo estaba ahí, qué hacía. Intenté ir al baño, me hice encima… Estaba perdido, pensé que era el año 1950, estaba mi familia, lloraban todos…”, repasa el dramático momento.

"Soy sano, hago deportes..."

Quien reparte su semana entre Allen y Plottier, no se explica por qué le pasó a él teniendo en cuenta que no posee antecedentes clínicos adversos y jura “ser sano”.

“Hago deportes, no fumo, siempre fui atleta. Jugué al fútbol en Instituto, fui campeón provincial y patagónico de ciclismo. Había tenido un día bárbaro, había ido mi señora, mi familia, estaba el intendente de Plottier, el encargado de deportes, no sé por qué se dio así pero agradezco la segunda oportunidad que me da la vida”, comenta aún incrédulo.

image.png Junto a su pareja actual en el Hospi y con su nieta tras recibir el alta.

Ruben nació en Córdoba y llegó al Alto Valle a los “15 ó 16 años”. “A los 19 me casé con mi primera esposa, tuvimos 2 hijos con ella, y ahora estoy con mi segunda pareja, con la cual tenemos una nena de 2 años. En el medio estudié locución, me puse una empresa de sonido, tengo una bicicletería. Mucho trabajo, eso sí, de lunes a lunes, no paro”, culmina el presentador de boxeo, tras ganar la batalla de su vida. Puede contarla de milagro y eso hizo a LMC.

Otro allense que venció a la muerte

Perdió a su hija y a su esposa en un incendio en el que se jugó la vida para salvar a otros dos pequeños suyos. Estuvo un año internado en el Instituto del Quemado en Córdoba. No dejó de pelearla nunca con una fortaleza anímica admirable.

Este viernes y tras tanto sufrimiento en la cama de un hospital, en el que no paró de preguntarse muchas cosas y de extrañar a sus pequeños, Emmanuel Soliño, el “guerrero de la vida” regresó a Allen y fue recibido por sus familiares, amigos y hasta el intendente de la ciudad en medio de una gran emoción.

Emmanuel llegó escoltado por el grupo de motoqueros "Sin Fronteras", quienes iniciaron la campaña para la compra de un traje especial que necesitaba el hombre víctima de la tragedia que conmocionó a la región.

image - 2024-06-07T211953.608.jpg

Un momento muy emotivo se vivió tras la llegada de este gladiador, asegura El Diario de Allen. El intendente de esa vecina ciudad, Marcelo Román le hizo entrega de un presente y el hombre agradeció con la voz entrecortada.

El incendio que se desató en una casa ubicada en calle Nicaragua y Alta Tensión, de barrio El Progreso, en la zona norte de Allen. Lamentablemente en medio del siniestro, explotó una motocicleta que derivó en los decesos de la mujer y una de las hijas de Soliño.