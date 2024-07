Presentismo, certificados truchos y Ganancias: el clima de la vuelta a clases

En coincidencia con la aplicación plena del presentismo, el gremio convocó a un paro de 48 horas desde el lunes con lo cual, quienes adhieran a la protesta, perderán el plus salarial a finales de mes.

El martes ATEN volverá a realizar asambleas para relanzar, si no sucede una improbable negociación con el gobierno, nuevos paros para las próximas semanas, cuyo impacto también estará condicionado por el humor de los trabajadores de la educación que no solamente perderán de cobrar los días que no asistan a dar clases, sino también el incentivo.

aten dice no al presentismo paro ATEN en el centro contra el presentismo. Foto: Claudio Espinosa.

Será, seguramente, una primera prueba de fuego para un ley promovida por el bloque del MPN en la Legislatura, con el aval del oficialismo, aunque ahora incorpora un matiz adicional con la entrada en vigencia de la nueva escala del Impuesto a las Ganancias sancionada en la Ley Bases que obligará a siete mil docentes a tributar el gravamen, para quienes el plus por incentivo quedaría virtualmente licuado.

El reinicio conflictivo de las clases en Neuquén coincide, además, con la denuncia de las 800 licencias truchas firmadas por un psicólogo del norte neuquino, ahora en manos de la Justicia que también suma otro elemento de presión sobre el sistema de salud ocupacional y contralores del Consejo Provincial de Educación. Este organismo, según precisó la ministra Martínez, deberá organizar juntas médicas para determinar la veracidad de los diagnósticos del psicólogo de Andacollo.

El segundo semestre en Educación dará su punta pie inicial en un incómodo clima de conflicto cuyo desenlace, según los antecedentes, nunca resultan gratuitos.