Allanamiento en Andacollo: apuntan a un hombre por hacer más de 800 certificados médicos falsos a estatales

Durante el procedimiento, autorizado por el juez de garantías Lucas Yancarelli y realizado por personal del departamento de Seguridad Personal de la Policía, se secuestraron certificados con fechas postdatadas, una notebook y un teléfono celular, cuyo contenido será analizado por los investigadores. Vignaroli precisó que en el lugar también "se constató la existencia de un título que habilita para tal profesión".

Respecto a uno de los certificados hallados, el fiscal jefe detalló que el papel "otorgaba una licencia desde el 23 de julio hasta el 31 de agosto próximo", al tiempo que mencionó que "no fue posible hallar ningún tipo de historias clínicas ni fichas".

En tanto el profesional fue demorado, identificado y se le informó que debía designar un abogado.

El fiscal jefe señaló que los certificados fueron otorgados en la primera parte del actual año, y estuvieron destinados a personas de las ciudades de Neuquén, Zapala, Chos Malal, Centenario, Añelo, Loncopué, Plottier, Picún Leufú y Andacollo.

En forma preliminar, el delito que está bajo investigación es el de fraude en perjuicio de la administración pública, en concurso ideal con expedición de certificado médico falso y con uso de certificado médico falso.

Vignaroli precisó que la denuncia fue hecha por la Fiscalía de Estado, "en la cual se nos planteó que como consecuencia de estas licencias que serían irregulares, el Estado debe pagar una importante suma de dinero por una causa falsa”.

A través de la investigación iniciada, el MPF determinará en los próximos días si corresponde avanzar en una eventual formulación de cargos y, en ese caso, las personas a las cuales imputaría.

Certificados: el cambio en las auditorías del CPE

La polémica por los certificados truchos es de larga data. El pasado 8 de mayo, el Gobierno Provincial anunció que dispuso cambios para mejorar el control de certificados médicos y sustituyó a la empresa que se encargaba por un grupo propio de profesionales que, junto con la Dirección de Salud Ocupacional, audita los certificados médicos, sistematiza la información y programa las juntas médicas correspondientes.

“Con este nuevo dispositivo de control, comprendemos la necesaria articulación con las ART para realizar tareas preventivas y de mejora de la salud del conjunto de los trabajadores, como la urgencia en acciones que nos permitan corregir los altísimos índices de ausentismo docente”, indicaron desde el CPE.

Además, sobre el nuevo grupo de profesionales, se explicó que desde enero, con el objetivo de recuperar la jerarquía del área de salud ocupacional dependiente de la Coordinación de Recursos Humanos, se incorporaron un médico laboral, una psicóloga, una trabajadora social y una psicóloga social, que se suman a la estructura técnica de planta permanente. Se dispusieron también medidas tendientes a mejorar los sistemas de control de los certificados médicos y ausentismo.

Por su lado, según ATEN este grupo de profesionales no alcanza a auditar todos los certificados médicos que ingresan al sistema por día por lo que reclamaron que se sume más personal al área para evitar que no queden grados sin docentes y así estudiantes sin clases. "Sería importante que por haya auditorías inclusive por regiones, en los distritos, para que no quede todo centralizado y de esa forma se ayudaría a descomprimir y agilizar la situación", dijo Pablo Grisón, secretario gremial de ATEN.