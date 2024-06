El presentismo docente es ley en Neuquén: cuándo empieza y cómo es el pago extra

Al actuar como miembro informante, Claudio Domínguez (MPN) aclaró que la medida es de carácter voluntario, que no afecta el salario del plantel trabajador y remarcó que no genera ningún esfuerzo extra en la jornada laboral, por lo que no puede considerarse inconstitucional. “Es un plus, nadie está obligado, es voluntario” sintetizó el legislador.