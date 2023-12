Procopiuk, la película sobre un precursor del cine patagónico estrenará en Neuquén

“Todos se referían a él con un sentimiento de admiración y coincidían en que había dejado un legado muy fuerte”, precisó. Por otra parte, destacó el lado multifacético "porque fue fotógrafo, realizador audiovisual, cineasta, músico, artista visual, entre otras cosas”.

Este largometraje documental ganó el premio del Laboratorio de proyecto Raymundo Gleyzer Cine de la base en 2016 y cuenta con el apoyo del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA), la Secretaría de extensión de la UNCOMA y el Ente Cinematográfico de Neuquén.

Estreno de Procopiuk en el MNBA Neuquen.jpg

De qué trata el documental

Carlos Procopiuk, pionero de la cinematografía patagónica, fue un apasionado que filmó durante más de 50 años en el interior neuquino combinando documental, cine comunitario y ficción de género fantástico. El documental recorre su legado a través de los testimonios de su familia, amigos, colaboradores y, sobre todo, a través de su desconocida, pero prolífica filmografía, con un archivo que incluye formatos como 16mm, Super8, Super VHS y U-Matic, entre otros.

El cineasta conoció la obra de Procopiuk cuando realizaba una investigación para un documental en el norte neuquino. “Un colega me contó que hubo un realizador que hacía planos aéreos en el Valle sobrevolando con un paramotor. A partir de ahí se me abrió todo un mundo. También me enteré de que mi mamá (Mariana Sirote) lo conocía porque había filmado ensayos de sus obras de danza y también que trabajaba en la Universidad Nacional del Comahue donde pude acceder a muchas de sus películas”, explicó Lumerman que comenzó con este proyecto en 2016.

“Después de mucho tiempo de posproducción porque contábamos con muchísimo archivo fílmico, pudimos concretar este proyecto, ya que queríamos separarnos un poco del documental clásico, la idea era utilizar ese archivo y hacerlo jugar con sus películas tratando de dar un semblante de este realizador con nuestra mirada”, describió.

“Procopiuk” presenta al territorio patagónico como un lugar lleno de posibilidades y a un director entusiasta, capaz de llevar a la realidad sus sueños y comprometer a más gente en ellos.