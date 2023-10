Protestas y marchas en el centro de Neuquén: quiénes son y qué reclaman

protestas libres

"El gobierno tuvo una retirada, primero se empezó a ver en los comedores, un día dejaron de mandar pan, otro día la verdura y hoy no se entrega nada. Y a eso le sumamos que este mes los beneficiarios de planes sociales no pudieron cobrar", denunció la dirigente social.

Aballay aseguró que en los comedores que Libres organiza se sientan a comer personas de cualquier partido político y que, en ese contexto, pudieron constatar que los que son del MPN "sí cobraron", mientras que los que pertenecen a su organización no lo hicieron. "Para unos tienen y para otros no. Esto no puede seguir así, la gente necesita cobrar", aseguró.

"Nosotros entendemos que está asumiendo un gobierno nuevo, pero aún no podemos ir a verlos, no podemos reclamarles nada a ellos. Necesitamos que la actual gestión responda. Parece que falta poco para diciembre pero para la gente que no tiene qué comer es mucho tiempo", denunció.

La dirigente de Libres precisó además que son 1300 personas las que cuentan con planes sociales de Provincia que aún este mes no cobraron y dijo que otras 3000 personas son las que asisten a buscar un plato de comida a los comedores.

Marcha de Estudiantes 07.jpg Claudio Espinoza

Protestas de estudiantes

En tanto, estudiantes de diferentes escuelas secundarias de Neuquén se reunieron a las 9 en el Monumento a San Martín y desde allí partieron en columna hasta el Consejo Provincial de Educación (CPE).

Los estudiantes se manifiestan contra la reforma educativa que tuvo la escuela secundaria y para reclamar seguridad en todas las instituciones que en el último tiempo sufrieron disparos, golpes y otros problemas.

Una de las delegadas del colegio San Martín de Neuquén explicó a LMN que marchan contra la reforma educativa y para que todas las escuelas estén "abiertas y seguras". "Vamos a ir hasta el Consejo para elevar todos los reclamos de todas las escuelas y manifestarles que estamos en contra de la reforma educativa", indicó.