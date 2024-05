Provincia invertirá $60 mil millones en escuelas, pero se van a reevaluar las obras ya prometidas

rolando figueroa soledad martinez anuncio obra escuela Sebastian Fariña Petersen

De esta manera, se estima que algunos de estos proyectos de construcción o reforma queden suspendidos para priorizar las zonas donde resulta más urgente invertir en infraestructura escolar. "El gobierno nacional fue elegido legítimamente pero también se eligió de manera legítima defender la neuquinidad", dijo el gobernador y agregó: "Cuando ven los anuncios de quita de aportes o suspensión de programas nacionales, tienen que pensar que eso afecta a todos, incluso a los neuquinos",

Aunque expresó que el gobierno de la provincia se hará cargo de cubrir algunos gastos que dejaron de recibir el apoyo de Nación, la realidad macroeconómica los obliga a priorizar las necesidades más urgentes, sobre todo si se tiene en cuenta que algunas regiones de la provincia crecieron cuatro veces más que el promedio nacional, como Vaca Muerta o la zona Sur, o tres veces más, como la zona de la Confluencia.

Por eso, hemos tomado la decisión de invertir 60.000 millones de pesos en infraestructura educativa. Y vamos a involucrar a las empresas públicas en el financiamiento de nuevas escuelas.



Ante el crecimiento demográfico y la demanda de mayor infraestructura escolar, este plan incluirá una inversión de 60 mil millones de pesos para financiar 45 obras en ejecución, entre las que se cuentan 15 obras que iban a ser financiadas por Nación y que incluían 10 escuelas nuevas. A su vez, hay 35 obras de iniciativa provincial que serán renegociadas para acelerar los tiempos de finalización.

Según expresó Figueroa, el sistema de actualización de los pagos en base al Índice de Precios al Consumidor (IPC) no hacía más que dilatar los plazos de ejecución. "Hay empresas que se comprometieron y hoy están en quiebra o que no tienen la capacidad técnica para realizar esas obras", disparó. Por eso, señaló que hay obras paralizadas que no fueron reactivadas, mientras los estudiantes siguen cursando adentro de un tráiler improvisado.

Por eso, agradeció la predisposición del gremio para avanzar en mejoras de infraestructura y calidad educativas, así como también la de los diputados provinciales para permitir que se renegocien esos contratos, con el fin de último de acelerar el desarrollo de los trabajos.

Escuelas nuevas y mantenimiento escolar

Por otro lado, dentro del paquete se espera destinar unos 15 mil millones de pesos a obras de mantenimiento escolar en algunos de los más de 600 edificios que albergan a los 200 mil estudiantes neuquinos. Sin embargo, se aclaró que estas decisiones se tomarán en base a prioridades, atentos a la quita de recursos de la Provincia y el diagnóstico grave que encontraron al asumir la gestión.

A su vez, el gobernador anunció que las empresas del Estado, como Gas y Petróleo del Neuquén (GYP), el Banco Provincia del Neuquén (BPN) y la Corporación Forestal Neuquina (Corfone) afrontarán también un plan de inversión de 50 mil millones de pesos para la construcción de ocho nuevas escuelas en distintos puntos de la provincia, que abarcan desde grandes establecimientos en las ciudades a pequeños edificios para las zonas rurales del norte neuquino.

Inversiones para la conectividad

Ante la suspensión del programa Conectar Igualdad, en Neuquén se quita el apoyo para el desarrollo de 600 pisos tecnológicos. Martínez aclaró que el programa prevé una inversión de mil millones de pesos para mejorar la conectividad, con 200 instalaciones que darán el primer paso con la conexión de 50 escuelas rurales.

"La brecha digital es una clara muestra de la asimetría de la provincia", dijo la ministra y agregó que van a organizar una reingeniería de conexión en unas 600 escuelas en un plan que estaba pensado para mejorar la calidad de las conexiones y que, en muchos casos, servirá para sólo para suplantar la ausencia del programa Conectar Igualdad de Nación.

Martínez destacó el esfuerzo económico que se hace desde la Provincia para invertir en la educación, algo que quedó demostrado también con la iniciativa de las becas Gregorio Álvarez y la decisión de Figueroa de solventar con el tesoro neuquino algunos beneficios docentes, como el pago FONID.