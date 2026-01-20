Proyecto Dino: una postal mágica de Neuquén que mira atrás en el tiempo

Se encuentra en Los Barreales, a 90 kilómetros de la capital provincial. Se hacen visitas guiadas durante todo el año.

Hay lugares donde el tiempo no quedó atrás: sigue aflorando desde la tierra. En la costa norte del lago Los Barreales, a unos 90 kilómetros de la ciudad de Neuquén, el Parque Geopaleontológico Proyecto Dino invita a caminar sobre millones de años de historia y a descubrir, paso a paso, los secretos del pasado profundo de la Patagonia.

Este museo a cielo abierto no es una vitrina estática. Es un museo de sitio vivo, que desde hace más de 25 años desarrolla excavaciones paleontológicas a cielo abierto, permitiendo que quienes lo visitan sean testigos directos del trabajo científico en el propio terreno.

Aquí, la ciencia ocurre frente a los ojos: pinceles, herramientas y paciencia revelan fósiles que estuvieron ocultos durante 90 millones de años .

Una de las particularidades del Proyecto Dino es su “detrás de escena”. Durante las visitas guiadas, se pueden observar las áreas de excavación activas y conocer cómo se extraen, estudian y conservan las piezas fósiles. Guías especializados acompañan el recorrido y explican cada hallazgo, conectando la geología, la paleontología y el paisaje patagónico.

image

Diversidad

El parque alberga una notable diversidad de fósiles, entre ellos dinosaurios herbívoros, saurópodos carnívoros y tortugas prehistóricas, que dan cuenta de un ecosistema antiguo muy distinto al actual, pero profundamente ligado al territorio que hoy habitamos. Cada resto fósil es una pista que ayuda a reconstruir la historia de la vida en esta región.

image

Las visitas guiadas tienen una duración aproximada de dos horas y se realizan durante todo el año, siempre con reserva previa. Los horarios varían según la estación: en otoño e invierno, los recorridos se ofrecen a las 10 y a las 15 horas, mientras que en primavera y verano se realizan a las 9 y a las 16. El acceso es por la Ruta Provincial 51, atravesando un paisaje que ya anticipa la experiencia.

image

El Parque Geopaleontológico Proyecto Dino ocupa una superficie de 133 hectáreas, sobre un relieve mesetiforme compuesto por sedimentitas cretácicas ricas en fósiles. A lo largo de los años, se han recuperado más de 1.200 piezas, y el espacio sostiene de manera permanente actividades científicas, educativas, culturales y turísticas, integrando conocimiento y disfrute.

Visitar Proyecto Dino es mucho más que conocer dinosaurios. Es entender el territorio desde una dimensión profunda, reconocer que el suelo neuquino guarda memorias antiguas y asumir que cuidar ese patrimonio es también cuidar nuestra identidad.

Una postal del Neuquén que mira hacia atrás en el tiempo para seguir proyectándose hacia el futuro.

image

Datos útiles

Ubicación: Ruta Provincial 51, km 65 – Lago Los Barreales, Neuquén

Reservas (WhatsApp): 299 674 1597

Instagram: https://www.instagram.com/geoparqueproyectodino/