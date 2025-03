Psiquiatras al límite: el Castro Rendón no tendrá guardia y la situación es crítica en otros hospitales

Los médicos migran al sector privado por malos salarios. Afirman que no hay psiquiatras infanto juveniles en el Heller, en la zona más poblada de la provincia.

Después de varios días de reclamos , los médicos agrupados en SiProSaPuNe informaron que la situación ya es crítica para el área de salud mental en todos los hospitales de la provincia. Aclararon que los bajos salarios, que no alcanzan a cubrir la canasta básica para algunos trabajadores, son el principal motivo por el cual los psiquiatras renuncian o abandonan la dedicación exclusiva. Por eso, afirmaron que esta noche no habrá guardia de Salud Mental en el Castro Rendón y en pocos días faltarán coberturas en otros centros de salud.

Juan Ferrari, secretario general del sindicato, explicó que la situación que aqueja a los psiquiatras no es exclusiva de esta especialidad, sino que también aplica a profesionales de farmacia, fonoaudiología, pediatría, cirugía, otorrinolaringología, nutrición o clínica médica. "La situación y las condiciones salariales son inaceptables", se quejó.

El profesional aseguró que los médicos de distintas especialidades tienen ingreso que en algunos casos están por debajo de la canasta básica o que apenas la superan, si se tiene en cuenta el ingreso de bolsillo para el trabajo ordinaria, que no incluye las guardias. En ese escenario, muchos trabajadores de los hospitales neuquinos migraron al sector privado o abandonaron la dedicación exclusiva, por lo que combinan su labora en hospital y salitas de salud con servicios en clínicas y sanatorios.

Siprosapune_paro_carrera_profesional.jpeg

"La dedicación exclusiva ha sido el pilar que hizo histórico al sistema público de salud de Neuquén porque no generaba conflicto de intereses con el sistema privado", dijo Ferrari y aclaró que en los últimos meses se dieron muchas renuncias, lo que provocó vacantes que todavía no se cubrieron. Indicó, además, que el Ministerio de Salud de la provincia anunció ingresos al sistema, pero la mayoría no ofrecían atención final al paciente.

De esta manera, los centros de salud sufren la merma de profesionales. Puertas adentro, las autoridades solicitan que el personal que se queda trate de reorganizar los equipos para sostener la calidad de la atención. Pero Ferrari aclaró que los médicos están sobrecargados y desgastados para atender una demanda que crece en toda la provincia.

La situación de los psiquiatras

Aunque todas las especialidades se ven afectadas en mayor o menor medida, la falta de psiquiatras ganó mayor visibilidad en los últimos días. Ferrari aseguró que esta noche no habrá guardia nocturna en el Hospital Castro Rendón, que es el de mayor complejidad de la provincia, y que tiene su propia área cerrada de Salud Mental con pacientes internados.

En el Castro Rendón trabajan 12 psiquiatras y sólo la mitad tiene dedicación exclusiva. El piso mínimo para brindar una buena atención es de 20 psiquiatras dedicados full time al sistema público de salud.

suicidio salud mental psiquiatria.jpg

En el hospital Heller hay seis psiquiatras activos, y cinco tienen dedicación exclusiva. Sin embargo, el número ideal son 15 profesionales y no se puede funcionar adecuadamente con menos de 10. "Es el hospital del Oeste neuquino, la zona más densamente poblada de toda la provincia y hoy por ejemplo no hay psiquiatras infanto juveniles para atender junto con psicólogos y trabajadores sociales a los adolescentes con consumos problemáticos o problemas de adicción", se lamentó Ferrari.

El sindicalista dio más detalles: aseguró que en Plottier hay un solo psiquiatra, y la única profesional de esta especialidad en Rincón de los Sauces fue trasladada a Cutral Co, por lo que esta localidad petrolera no tiene ninguno. En Centenario se cubren tareas con bajo personal y sólo se realizan guardias de día.

"El gobierno dice que pusieron la salud de pie cuando los profesionales tienen salarios por debajo de la canasta básica", dijo Ferrari, quien reclamó por el tratamiento de la ley de carrera profesional "que tiene estado parlamentario y duerme hace seis años en los cajones de la Legislatura". También fue crítico con otros sindicatos de estatales que celebran un convenio colectivo de trabajo, que no prestigia la labor de los médicos.

Más insumos, pero sin personal calificado

En la nueva gestión frente a la provincia de Neuquén, el gobierno enfocó la prioridad en subsanar el déficit de insumos y fármacos para el sector de salud, así como realizar una administración más ordenada que permitió bajar costos en estas compras.

siprosapune salud.jpg

Sin embargo, Ferrari aclaró que "tener más insumos o medicamentos no alcanza si no hay farmacéuticos a cargo de la distribución o médicos para que hagan un tratamiento que administre y supervise esos medicamentos".

De esta manera, consideró que la cantidad y calidad de recursos humanos es el engranaje clave para sacar provecho de esa solución al déficit de insumos y fármacos.