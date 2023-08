José Lumerman: "La desesperanza es lo más grave y puede generar un incremento de enfermedades"

Así es. Me parece que pensándolo teóricamente no tiene que ver con un cuestión solo coyuntural sino como un proceso. Antes que Javier Milei hablara de la casta, recuerdo al periodista Hugo Alconada Mon en su libro "La raíz (de todos los males)" haciendo mención a la casta incorporada al Poder Judicial, a los sindicatos, a los empresarios y a la política. Lo que sobresale en el discurso de Milei es la violencia y el odio . Es una persona que, por ejemplo, ante cualquier discusión o confrontación de ideas directamente se pone violento con bases demasiado débiles y frágiles para pensar que puede haber tanta gente que lo haya votado.

A la incertidumbre por la situación económica que atraviesa el país, con una inflación en aumento constante como también el precio del dólar, se le suma el miedo y el pánico que siente una gran parte de la sociedad al pensar en que Milei gobierne el país a partir de diciembre.

A lo largo del tiempo la civilización fue avanzando y de repente se generan regresiones antropológicas. Mi impresión es que la posmodernidad planteó una degradación de los valores comunitarios básicos y en nuestro país esto se vio con mucha claridad en la última dictadura militar. Me preocupa un tipo de funcionamiento individualista, que no importe para nada el prójimo y eso me parece que es muy grave. Si Milei llegara a ser presidente creo que es una alerta roja para toda la política, para quienes tienen una responsabilidad política. Esto sería como ver el lado positivo. Lo digo como analista psicológico de la política. El resultado de las PASO es un dato muy claro del repudio a la política y eso es muy grave, porque justamente la política es la herramienta fundamental para desarrollar un país y la democracia.

Salimos de una pandemia y ahora nos encontramos inmersos en una nueva crisis económica que hacía años no se vivía y está sacudiendo fuertemente a la sociedad. ¿Qué impacto puede tener en la salud mental de las personas?

El problema es la incertidumbre. A lo largo de los años hemos pasado muchas situaciones económicas muy difíciles, por ejemplo la crisis del 2001 que fue como ver un fondo muy peligroso. Creo que la desesperanza es lo más grave y desde el punto de vista de la salud mental genera un incremento de las posibilidades de que cada uno enferme, desde sus debilidades y vulnerabilidades esta desesperanza va acompañada de trastornos depresivos, trastornos de ansiedad, alcoholismo porque la situación puede ser catastrófica.

"Creo que la desesperanza es lo más grave y desde el punto de vista de la salud mental genera un incremento de las posibilidades de que cada uno enferme. Esta desesperanza va acompañada de trastornos depresivos, trastornos de ansiedad, alcoholismo porque la situación puede ser catastrófica", explicó el psiquiatra José Lumerman. "Creo que la desesperanza es lo más grave y desde el punto de vista de la salud mental genera un incremento de las posibilidades de que cada uno enferme. Esta desesperanza va acompañada de trastornos depresivos, trastornos de ansiedad, alcoholismo porque la situación puede ser catastrófica", explicó el psiquiatra José Lumerman.

AM Jose Lumerman (3).jpg "El discurso de Milei no es un discurso racional sino emocional. No hay nada racional en lo que él dice. Es emocional porque está el odio, el grito", comentó Lumerman.

Con la pandemia se hablaba de que podía surgir algo positivo, ¿cree que puede pasar en este contexto de crisis?

No por una cuestión de ponerme en optimista, considero que lo positivo de esta crisis de identidad política tal vez pueda servir de aprendizaje en aquellos que tienen responsabilidad de conducir la política para reflexionar para que esto no ocurra. No puedo imaginar un futuro con estas características. Es realmente la desaparición de los valores, lo único que parece tener valor es el mercado, entonces si llega a ganar alguien cuyo valor máximo es el mercado, donde está bien si se venden órganos, en términos psicosociales es muy complicado. Se votó a alguien que plantea la desaparición de la moneda y la moneda tiene que ver con la identidad de un país. Es un planteo que lleva a una alteración de la identidad. Cuando alguien que se presenta como futuro presidente plantea que nuestra moneda no tiene sentido para mí, esto trasciende la dimensión económica porque la moneda es como la bandera. Es un problema identitario muy grande. Cómo se mantiene integrado un país, un territorio tan extenso y tan inmenso como la Argentina, con lo que plantea Milei.

¿Es peligroso tener una sociedad enojada ante esta situación?

El peligro mayor es el retorno al autoritarismo porque en el discurso de Milei hay un odio muy fuerte que está latente. Ahora nos desayunamos de la cantidad de gente que comparte ese odio. No es mala gente, somos vulnerables. El discurso de Milei no es un discurso racional sino emocional. No hay nada racional en lo que él dice. Es emocional porque está el odio, el grito. Las formas de Milei nos recuerdan a Hitler, a Mussolini, esto no quiere decir que ,Milei sea Hitler o Mussolini. Es una persona que no está en su sano juicio por algunas cuestiones que he escuchado y leído acerca de su vida, pero sí lo he visto y genera miedo.

¿Cómo podemos resguardar nuestra salud mental ante este presente tan difícil e incierto en lo económico y político?

Mi recomendación, como lo hice durante la pandemia, es aferrarse más que nunca a los afectos. Porque en todo caso se puede compartir la comida. Aferrarse fundamentalmente a la familia a los amigos, salir de la pantalla y volcarse al arte, a la lectura, conectar con lo más simple y querido que uno tiene, como también a la dimensión espiritual, y no hay que ser religioso o creer en Dios para ser espiritual. Es una buena alternativa ante este panorama tan oscuro. No sabemos en realidad cuál es el valor del dólar, y todo eso nos aliena, nos vacía. Por eso insisto que lo fundamental en estos tiempos que corren es conectar con los vínculos más cercano y con lo amoroso.